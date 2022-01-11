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Столб-защитник: в Калининграде автомобиль вылетел на тротуар

Столб-защитник: в Калининграде автомобиль вылетел на тротуар (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2022 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
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На пересечении улицы Полоцкой и Ленинского проспекта в Калининграде 29-летний водитель Mercedes A-класса проехал на "красный" и, избегая столкновения с другим автомобилем, допустил наезд на дорожное ограждение и светофор.

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Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
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1  комментарий
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Сергей С 15 минут назад
Ну попал тыр на 500 на ремонт забора и светофора
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