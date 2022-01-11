Столб-защитник: в Калининграде автомобиль вылетел на тротуар

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На пересечении улицы Полоцкой и Ленинского проспекта в Калининграде 29-летний водитель Mercedes A-класса проехал на "красный" и, избегая столкновения с другим автомобилем, допустил наезд на дорожное ограждение и светофор.
37-летняя пассажирка Mercedes получила телесные повреждения.
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Метки: Mercedes аварии авто авто аварии видео дтп на красный
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