Столб-защитник: в Калининграде автомобиль вылетел на тротуар

На пересечении улицы Полоцкой и Ленинского проспекта в Калининграде 29-летний водитель Mercedes A-класса проехал на "красный" и, избегая столкновения с другим автомобилем, допустил наезд на дорожное ограждение и светофор.

0 На тротуаре в этот момент стояла женщина. Опора светофора защитила её от серьезных травм.

37-летняя пассажирка Mercedes получила телесные повреждения. 2022-01-11T12:55:22+03:00 37-летняя пассажирка Mercedes получила телесные повреждения.