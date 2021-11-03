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На проспекте Петра Первого в Махачкале 26-летний водитель автомобиля Toyota Camry на огромной скорости пытался проскочить на красный сигнал светофора. Избегая столкновения сдругим автомобилем, лихач не спрвился с управлением и врезался в столб.
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Водитель и 23-летний пассажир с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.
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