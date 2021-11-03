FISHKINET
Сообщество Аварии 4958 постов • 482 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. В Махачкале машину разорвало на части, есть погибшие

Авария дня. В Махачкале машину разорвало на части, есть погибшие (4 фото + 2 видео)

Автор:
03 ноября 2021 11:54
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   смертельное дтп   
490
4
2
На проспекте Петра Первого в Махачкале 26-летний водитель автомобиля Toyota Camry на огромной скорости пытался проскочить на красный сигнал светофора. Избегая столкновения сдругим автомобилем, лихач не спрвился с управлением и врезался в столб.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Toyota   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   смертельное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Kucher 2 часа назад
Чем больше дебилов, тем меньше дебилов. На дороге стало безопасней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
VL 44 минуты назад
самовыпиливание
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Станислав 53 минуты назад
Никто из людей не пострадал.. ну и хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SuperTroll 59 минут назад
Люди не пострадали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
983
Алексей Попов Час назад
Естественный отбор...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mowgley Час назад
Что с деревом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
44-летняя дама поделилась, сколько денег тратит на 29-летнего любовника (4 фото) 44-летняя дама поделилась, сколько денег тратит на 29-летнего любовника (4 фото) Авария дня. Страшное ДТП с шестью погибшими в Кыргызстане Авария дня. Страшное ДТП с шестью погибшими в Кыргызстане Авария дня. В центре Екатеринбурга фургон врезался в группу пешеходов Авария дня. В центре Екатеринбурга фургон врезался в группу пешеходов Авария дня. Под Тверью из-за сбитого лося погибла женщина Авария дня. Под Тверью из-за сбитого лося погибла женщина Авария дня. В Екатеринбурге женщина погибла в ДТП за неделю до свадьбы Авария дня. В Екатеринбурге женщина погибла в ДТП за неделю до свадьбы Авария дня. Девушка погибла в результате ДТП в Подмосковье Авария дня. Девушка погибла в результате ДТП в Подмосковье
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1816520



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
2
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Галина Логинова: почему она бежала из Советского Союза и как сделала свою дочь звездой Голливуда
2
128
Галина Логинова: почему она бежала из Советского Союза и как сделала свою дочь звездой...
Набирающие популярность в сообществах
Что такое «равнодушие»
0
2
Что такое «равнодушие»
О фрилансе простыми словами. Плюсы и минусы
0
13
О фрилансе простыми словами. Плюсы и минусы
Что раньше было вандализмом, теперь стало целым искусством
Что раньше было вандализмом, теперь стало целым искусством
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#автомобили#подборка#приколы#новости#интересное#СССР#аварии
#Юмор#кино#история#картинки#актеры#прикол#фотографии#дтп#пандемия#дети
#интересно#Ynews#Россия#люди#позитив#фильм#автомир#смешные#Москва#комментарии
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!

На что жалуетесь?

Вернуться