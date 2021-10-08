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39-летний водитель минивэна Ford S-Max проскакивал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «ГАЗелью». В результате грузовик опрокинулся на бок и загорелся.
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Момент столкновения
49-летнего водителя ГАЗ и двух его пассажиров (47 лет и 21 год) с серьезными ожогами и травмами госпитализировали. Также увезли в больницу водителя Ford с закрытой черепно-мозговой травмой.
Последствия ДТП
Позже 21-летний пассажир «ГАЗели» умер в больнице. Пострадавший скончался в ночь на 6 октября в результате обширных ожогов. Юноша работал грузчиком в «Доме мебели». В день аварии он вместе с коллегами возвращался в магазин для загрузки следующего заказа.
В отношении водителя "Форда" возбудили уголовное дело.
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Да, я это к чему: при неработающем светофоре форд ехал по главной.
Это никак не решит проблему, т.к. ошибку совершить может каждый. Он всего лишь незаметил светофор. Это примерно как пешеходы которые при переходе дороги забывают что посмотреть надо в обе стороны и смотрят только в одну, и в итоге попадают под машину. Они вообще жизнью рискуют, но все равно иногда совершают такую ошибку, так что наказание никак не поможет в таком случае.
Это, трагедия, тут и говорить нечего. Не вот насчет вины водителя Форда есть сомнения. Он виноват только на нарушении ПДД и никак, ИМХО, не должен отвечать за слабую систему безопасности Газелей. Тут должен отвечать производитель авто как выпускающий продукцию, не отвечающую требованиям безопасности. Или техцентр, который выдал техн.карту на эксплуатацию этого передвижного крематория. Тут попахивает объективным вменением.