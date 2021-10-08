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Авария дня. Страшное ДТП с возгоранием в Зеленограде

Авария дня. Страшное ДТП с возгоранием в Зеленограде (3 фото + 2 видео)

Автор:
08 октября 2021 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   пожар   смертельное дтп   
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39-летний водитель минивэна Ford S-Max проскакивал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «ГАЗелью». В результате грузовик опрокинулся на бок и загорелся.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   пожар   смертельное дтп   
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14  комментариев
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1k
Mowgley 2 часа назад
Вечно спешащие, ответьте - какие непреодолимые жизненные обстоятельства заставляют вас так ежедневно спешить?
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14k
Михаил Гривин 8 минут назад
На видео светофор не работает. Мог, конечно, получить повреждения в ходе ДТП, но вообще на моей памяти светофоры чаще всего весьма крепки и вдобавок - запитаны от подземного кабеля для безопасности. Их бьют - а они даже полулежа продолжают работать.

Да, я это к чему: при неработающем светофоре форд ехал по главной.
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1
schursprint Полчаса назад
Пару раз в неделю проезжаю данный перекресток, он абсолютно ничем не примечателен. К сожалению теперь не выгодно нашему гос-ву платить за работу полиции, и контроль переложили на беспристрастные камеры, которые увы не наказывают за подобные деяния, а лишь собирают дань с проезда по государственным дорогам. Лично меня наказывали сотрудники ГАИ за проезд на красный, больше не нарушаю, осознал. В наше время блогеров и вседозволенности люди забыли об ответственности. Совершают поступки абсолютно бездумно. Про знания правил дд я вообще молчу, каждый день за рулем я убеждаюсь что решает приоритет на дороге только эго водителя. И если призадуматься получается что один летел на красный даже не подумав что кто-то может выскочить, а второй летел на зеленый уверенный что все остановились, невероятное стечение обстоятельств (предполагая экономическую ситуацию магазина "Дом мебели" что ребята в газели, что газель работали на износ, соответственно техническое состояние газели можно себе представить)
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12k
Михалыч 2 часа назад
Вот почему я уважаю дизеля. Хрен бы там что загорелось. Мужикам - скорейшего выздоровления! Фордоводу, кроме закрытой черепномозговой, надо ещё добавить чего.
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4k
Барт Симпсон 2 часа назад
пля пацана из газели жалко... сгорел живьем, ппц ((
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597k
Alexey Berestenko 2 часа назад
На городском информационном портале встречаются и такие комменты:
Это никак не решит проблему, т.к. ошибку совершить может каждый. Он всего лишь незаметил светофор. Это примерно как пешеходы которые при переходе дороги забывают что посмотреть надо в обе стороны и смотрят только в одну, и в итоге попадают под машину. Они вообще жизнью рискуют, но все равно иногда совершают такую ошибку, так что наказание никак не поможет в таком случае.
Это, трагедия, тут и говорить нечего. Не вот насчет вины водителя Форда есть сомнения. Он виноват только на нарушении ПДД и никак, ИМХО, не должен отвечать за слабую систему безопасности Газелей. Тут должен отвечать производитель авто как выпускающий продукцию, не отвечающую требованиям безопасности. Или техцентр, который выдал техн.карту на эксплуатацию этого передвижного крематория. Тут попахивает объективным вменением.
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