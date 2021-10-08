Позже 21-летний пассажир «ГАЗели» умер в больнице. Пострадавший скончался в ночь на 6 октября в результате обширных ожогов. Юноша работал грузчиком в «Доме мебели». В день аварии он вместе с коллегами возвращался в магазин для загрузки следующего заказа.

2021-10-08T11:55:19+03:00