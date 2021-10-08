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На проспекте Ленина 18-летний водитель ВАЗовской "десятки" пытался пролететь перекресток на запрещающий сигнал светофора и устроил массовое ДТП. Повреждения получили семь автомобилей.
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На перекрестке, уходя от столкновения с двигавшимся кроссовером, водитель ВАЗа выехал на полосу встречного движения и столкнулся со стоявшими автомобилями.
В аварии пострадала 22-летняя девушка, находившаяся в автомобиле Kia.
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