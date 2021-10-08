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Авария дня. Молодой "гонщик" разбил семь машин в Петрозаводске

Авария дня. Молодой "гонщик" разбил семь машин в Петрозаводске (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   на красный   
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На проспекте Ленина 18-летний водитель ВАЗовской "десятки" пытался пролететь перекресток на запрещающий сигнал светофора и устроил массовое ДТП. Повреждения получили семь автомобилей.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   на красный   
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12  комментариев
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9k
Lev Asriev 3 часа назад
Трех тачек до страйка не хватило. Идиот, испортил жизнь и себе и своей семье. Сумму ущерба даже представить страшно.
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12k
Великий Кормчий Час назад
Низко летел, к дождю.
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1k
Сергей 2 часа назад
Малолетний долбайоп попал в рабство на десяток лет, ну или минус почка.
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84
Мы Ул 2 часа назад
Зато как джигит пралэтель!
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4k
Leonid 3 часа назад
Увернулся от одного столкновения на перекрестке и в толпу. Счет 1:7! Бинго!
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1k
Lovels Travel 3 часа назад
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36k
Alex 3 часа назад
Надо его на органы разобрать и продать. Может и покроет тогда убытки.
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1k
Sandmännchen (DDR) 3 часа назад
Богата талантами земля русская
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