Весеннее обострение: женщина устроила пляски посреди федеральной трассы под Тверью

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Водитель автомобиля с регистратором посреди трассы М-10 повстречал неадекватную женщину. Она устроила танцы, а затем бросилась на капот автомобиля.
Источник:
АНТИФИШКИ
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