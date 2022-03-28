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Сообщество Автомир 9347 постов • 761 подписчик подписаться
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Весеннее обострение: женщина устроила пляски посреди федеральной трассы под Тверью

Весеннее обострение: женщина устроила пляски посреди федеральной трассы под Тверью (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2022 14:25
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   дтп   женщина на дороге   неадекват   пешеход   прикол   
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Водитель автомобиля с регистратором посреди трассы М-10 повстречал неадекватную женщину. Она устроила танцы, а затем бросилась на капот автомобиля.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   видео   дтп   женщина на дороге   неадекват   пешеход   прикол   
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13  комментариев
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12k
Алек Стальский 3 часа назад
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460
В. Л. 45 минут назад
заипали своими видосами из ВК. Нах оно мне нужно?
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44k
Элек Мек 2 часа назад
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405
Виктор Глущенко 3 часа назад
Наркоша - денег на дозу срочно надо .
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20k
BiZ 3 часа назад
это новейший детектор тошнотов леворядников сработал
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3k
Дмитрий 3 часа назад
смотреть с 20-й секунды )
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27k
Батончик 4 часа назад
Плечевая на ходу выпала и головой стукнулась.
Дело раскрыто
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8k
КОСТЯН 4 часа назад
У неё просто комплексы из за бородавки на лбу
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1k
poбт 4 часа назад
вот на нее маньяка не нашлось
а тоб лежала щас в лесочке...
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