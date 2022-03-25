Конфликт активиста движения "СтопХам" и водителя с собакой закончился перцовкой и побегом

Водитель перекрыл тротуар, но не захотел передвинуть авто, несмотря на неоднократные просьбы активистов движения "СтопХам". Когда упрямец получил наклейку на лобовое стекло, рассверипел и вышел разобраться, прихватив из салона собаку. Кажется, никогда еще конфликт не был таким коротким, а наказание - убедительным.