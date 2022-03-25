Конфликт активиста движения "СтопХам" и водителя с собакой закончился перцовкой и побегом

Тот самый случай, когда даже собаке, похоже, было стыдно.
Водитель перекрыл тротуар, но не захотел передвинуть авто, несмотря на неоднократные просьбы активистов движения "СтопХам". Когда упрямец получил наклейку на лобовое стекло, рассверипел и вышел разобраться, прихватив из салона собаку. Кажется, никогда еще конфликт не был таким коротким, а наказание - убедительным.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику
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Как считаете, уважаемые фишкяне, водитель запомнит этот урок или нарушал и будет нарушать?
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АНТИФИШКИ
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- Извините, пожалуйста, у него гон, он немного агрессивен. Мы сейчас уедем.
Вот кого сажать надо бы, на пару лет, как потенциального убийцу!
А пёселя жалко. Хороший собакирен, и такой урод хозяин.
Законно ли клеить наклейки на лобовое стекло?
Нет, незаконно. В соответствии с п. 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, эксплуатация ТС запрещается в случае, если на нем установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя. Таким образом, наклейка ухудшает потребительские свойства автомобиля и делает невозможным его эксплуатацию. Для восстановления потребительских свойств автомобиля его владелец должен очистить стекло. При этом если наклейка держится, что называется, на соплях, то никаких проблем нет. А вот если она отклеивается тяжело, то владелец вынужден нести расходы: от приобретения какого-нибудь растворителя и вплоть до эвакуации машины на автомойку. Эти расходы не что иное, как убытки (в полном соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ). Убытки это частный случай вреда. Таким образом, налицо повреждение «СтопХамовцами» чужого имущества.