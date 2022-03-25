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Конфликт активиста движения "СтопХам" и водителя с собакой закончился перцовкой и побегом

Конфликт активиста движения "СтопХам" и водителя с собакой закончился перцовкой и побегом (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2022 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: видео   конфликт   нарушитель   правила ПДД   собака   стопхам   
2594
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Тот самый случай, когда даже собаке, похоже, было стыдно.

Водитель перекрыл тротуар, но не захотел передвинуть авто, несмотря на неоднократные просьбы активистов движения "СтопХам". Когда упрямец получил наклейку на лобовое стекло, рассверипел и вышел разобраться, прихватив из салона собаку. Кажется, никогда еще конфликт не был таким коротким, а наказание - убедительным.


Как считаете, уважаемые фишкяне, водитель запомнит этот урок или нарушал и будет нарушать?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   конфликт   нарушитель   правила ПДД   собака   стопхам   
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38  комментариев
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6k
Борис Карабанов Час назад
Собака:
- Извините, пожалуйста, у него гон, он немного агрессивен. Мы сейчас уедем.
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86
Глюк Полминуты назад
Стопхамов не люблю, но здесь му#ило мало полул. Раз из балончика, фигня, заместть надоть.
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7k
Trenzel2003 Полчаса назад
Это существо, нюхнувшее перца, похоже еще и не трезвое.
Вот кого сажать надо бы, на пару лет, как потенциального убийцу!
А пёселя жалко. Хороший собакирен, и такой урод хозяин.
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6k
Максим Полчаса назад
Для многих наличие корыта некий показатель достатка и возвышения над окружающими. Для нормального же человека такое поведение лишь показатель, что перед тобой быдло.
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113
Валерий Кочетков Максим 16 минут назад
Какой достаток? Древняя 15-летняя битая Киа Спектра. Престижа ноль, стоит недорого. Хотя машинка сама по себе неплохая и практичная. Но уж никак не показатель достатка. Ее себе сейчас студенты покупают и те у кого денег нет, но хочется иномарку.
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2k
Natali 37 минут назад
Бедному животному такой хозяин достался((((
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1k
Иван 39 минут назад
Питер что ли?
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9k
Юрий 40 минут назад
Как хорошо перцовка работает, с перекрашенной мордой, закрытыми глазами, помчался на автопилоте по своим делам быстренько. Браво, СТОПХАМ!
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5k
Sanar 48 минут назад
Бедная собака, она в акуе со всех этих движух))))
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236
eutace 55 минут назад
молодцы ребята
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16k
Alex ASK Час назад
На бычке не хватает малинового пиджака. В химчистке видимо
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3k
Свет в темноте Час назад
Я конечно не одобряю таких водителей, но ...
Законно ли клеить наклейки на лобовое стекло?
Нет, незаконно. В соответствии с п. 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, эксплуатация ТС запрещается в случае, если на нем установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя. Таким образом, наклейка ухудшает потребительские свойства автомобиля и делает невозможным его эксплуатацию. Для восстановления потребительских свойств автомобиля его владелец должен очистить стекло. При этом если наклейка держится, что называется, на соплях, то никаких проблем нет. А вот если она отклеивается тяжело, то владелец вынужден нести расходы: от приобретения какого-нибудь растворителя и вплоть до эвакуации машины на автомойку. Эти расходы не что иное, как убытки (в полном соответствии с п. 2 ст. 15 ГК РФ). Убытки это частный случай вреда. Таким образом, налицо повреждение «СтопХамовцами» чужого имущества.
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394
Виктор Глущенко Свет в темноте 53 минуты назад
На куй пшел .
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119
Bass Час назад
Судя по виду, поведению и машине опустившийся браток из 90-х.
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44k
dima423 Час назад
*когда собака умнее хозяина)
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10k
кот базилий Час назад
Какое хорошее видео - "наказание тупого быыка"
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15k
Роберт Шекли Час назад
Как за 1 секунду бросить курить
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11k
Karelian Час назад
Эти стопхамы сами те еще хамы. Сняли видео, отправили в ГИБДД, всё, чел получит штраф на парковку на тротуаре, за езду с неисправными световыми приборами. Но это про нормальных людей. А стопхамам только лайки нужны, а не соблюдение закона.
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15k
Booka1a Час назад
зато собачка погуляла
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710
Шурман Час назад
В России можно на таком хламе передвигаться ? :) у нас до первого мента , сами Депонаж вызовут , правда он стоит дороже крыла . Потом еще машину забрать опять же на депонаже и припишут штраф в общем там ремонта на 1.500 евро а заплатил бы еще больше
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1k
Гном Час назад
Так ютюб же не платит блогерам))) а вся эта «борьба за справедливость» у таких на самом деле ради просмотров и денег за это. Сабака в этом видео единственный положительный персонаж
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97
The Гном 37 минут назад
дак если не платят то о каких деньгах речь?
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−20
Thomsen Час назад
Не понял, расклейщик этому быдлану краской в харю шваркнул?? У того полморды цвет поменяло.
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14k
Габит Калыков 2 часа назад
Судя по вырванному крылу, тот еще перец.
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