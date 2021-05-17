Автолюбители заставили чеченцев-обочечников соблюдать ПДД

После недолгих препирательств нарушители все же поехали как нормальные люди.
В Сети появилось видео с очередным конфликтом между любителями проскочить пробку по обочине и нормальными людьми, что соблюдают правила. Инцидент произошел на днях в Домодедово.
Водителю и пассажирам белой "Лады" с чеченскими номерами не понравилось, что им сделал замечание один из участников движения. Они резко остановились, дерзко выскочили из машины и хотели было по-мужски наброситься на одинокого водителя, но увидели, что сзади остановилось еще несколько машин и из них вышли крепкие мужчины. В общем, пылу у них мгновенно поубавилось. И они принялись оправдываться тем, что опаздывали, а водитель черного "Фольксвагена" их оскорбил.
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Автор ролика оказался автоблогером. Он напомнил горячим гостям столицы, что нужно уважать участников движения и попросил своих подписчиков из Чечни осудить поведение земляков. Специально для этого заснял номера их автомобиля.
Что касается самих обочечников, то сев в машину, они тут же вырулили на проезжую часть и поехали как люди. Будем надеяться, что так они будут делать теперь и впредь.
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На их стаю если будет другая стая выходить, будут ласковые как никто. Привыкли просто что они по одному не ходят а наехать на одного удаль горская.
а вообще это канал у парней которые щемят обочечников.
Без вазелина.
Плашмя.
Человеки мля.....
Вот если бы их там в асфальт втоптали они бы поняли все и сразу.
Матерятся ссыкливые сопливые шакалы.