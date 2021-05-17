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Автолюбители заставили чеченцев-обочечников соблюдать ПДД

Автолюбители заставили чеченцев-обочечников соблюдать ПДД (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 19:00
Сообщество : Автомир
Метки: видео   домодедово   конфликт   лада   обочина   чеченцы   
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После недолгих препирательств нарушители все же поехали как нормальные люди.

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Метки: видео   домодедово   конфликт   лада   обочина   чеченцы   
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33  комментария
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10k
Павел Бреусов 2 часа назад
А говорили в Чечне геев нет
)) Вот они, дважды гомосеки и из анальных утех единства, и по обочине едут
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721
azuver 54 секунды назад
Вот @ля не пойму почему чуркобесы приезжая в Россию забывают,что они падла глубоко в гостях ? И должны вести себя как ГОСТИ. Смелые только толпой,шакальё.Науй к себе в аул,а там хоть друг друга,хоть ослов в очко долбите. А в чужой стране будьте вежливы до поноса.
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8k
? ? ? Минуту назад
глазенки расширенны..обосрались
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525
Вано 8 минут назад
Ещё бы за номера спросить пояснений...
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3k
Allmaster 13 минут назад
Всегда бы так, а если бы не вышли бы в помощь, то чурки бы лезгинку на водителе потанцевали и дальше бы поехали гордые победой.
На их стаю если будет другая стая выходить, будут ласковые как никто. Привыкли просто что они по одному не ходят а наехать на одного удаль горская.
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6k
Rado 15 минут назад
Версия с другой камеры.
а вообще это канал у парней которые щемят обочечников.

Ссылка youtu.be
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6k
workmen77 Полчаса назад
Вот интересно, что бы было, если бы русские вот так в Грозном начали быковать? Я думаю они от туда уже обратно не уехали.
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11k
Великий Кормчий Полчаса назад
Старую добрую бейсбольную биту в одно место...
Без вазелина.
Плашмя.
Человеки мля.....
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2
Игорь 36 минут назад
До сих пор считают себя людьми первого сорта,а остальные для них нелюди,позорище для гордого кавказского народа.Я думаю у себя на родине они бы так себя не вели,или не дали бы так вести
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1k
Виктор 45 минут назад
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2
Игорь 45 минут назад
Стадный эффект,только одному могут качать свои права
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1k
Chris Taylor 45 минут назад
порадовал блестящий запорожец. даже сигнал оригинальный. у самого такой был. в пробках конечно не подарок, воздушное охлаждение
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94
tutu 48 минут назад
"оставайтесь людьми" "что вы себя так ведете ребят" в жопу еще их расцелуйте епт...
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32k
Alex 53 минуты назад
У чехов группа поддержки маленькая оказалась, вот и зассали
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3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) Час назад
русские люди добрые... надо было этих носорогов пенделями в их сраный таз запинать и выкинуть нахрен на обочину . мразота когда почуяла что не огребёт - снова борзеть начала . зря не описдюлили.
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5k
Tatyana Час назад
Молодцы автоводители, что все выскочили и не дали этим двум устроить драку или проехать нарушая правила. И за то, что видео выложили, молодцы!
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1k
себостьян Час назад
Жаль что их не [мат] хорошенько.
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24k
Владимир Час назад
То что с ними так ласково говорили они воспринимают как слабость
Вот если бы их там в асфальт втоптали они бы поняли все и сразу.
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12k
albedo Час назад
Шакалы.
Матерятся ссыкливые сопливые шакалы.
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3k
Zhora Час назад
Ссыкливые шакалы и есть. Они сильны только количеством. А когда численного преимущества нет, сразу поджимают хвосты и сливаются
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62k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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