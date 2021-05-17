Автолюбители заставили чеченцев-обочечников соблюдать ПДД

В Сети появилось видео с очередным конфликтом между любителями проскочить пробку по обочине и нормальными людьми, что соблюдают правила. Инцидент произошел на днях в Домодедово.

Водителю и пассажирам белой "Лады" с чеченскими номерами не понравилось, что им сделал замечание один из участников движения. Они резко остановились, дерзко выскочили из машины и хотели было по-мужски наброситься на одинокого водителя, но увидели, что сзади остановилось еще несколько машин и из них вышли крепкие мужчины. В общем, пылу у них мгновенно поубавилось. И они принялись оправдываться тем, что опаздывали, а водитель черного "Фольксвагена" их оскорбил.