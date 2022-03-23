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Сообщество Автомир 9327 постов • 761 подписчик подписаться
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Не вписался в поворот: в Санкт-Петербурге водитель «Тигуана» снёс светофор

Не вписался в поворот: в Санкт-Петербурге водитель «Тигуана» снёс светофор (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 12:54
Сообщество : Автомир
Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   глупое дтп   дтп   
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В Колпино водитель «Тигуана» не сбавил скорость перед перекрёстком и не вписался в поворот, врезавшись в светофор.

Источник:

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Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   глупое дтп   дтп   
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4  комментария
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29
Uganda 2 часа назад
Торопыжка был голодный, отхватил он столб холодный.
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7k
Мариус 4 минуты назад
Такое впечатление, что регистратор на VHS пишет
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−3
хитрый особист 2 часа назад
Где такой регистратор купить можно? Тоже хочу!
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