Не вписался в поворот: в Санкт-Петербурге водитель «Тигуана» снёс светофор

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В Колпино водитель «Тигуана» не сбавил скорость перед перекрёстком и не вписался в поворот, врезавшись в светофор.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Volkswagen аварии авто авто аварии видео глупое дтп дтп
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