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Комфортный автодом из Южной Кореи, сделанный на базе небольшого грузовичка Kia Bongo

Комфортный автодом из Южной Кореи, сделанный на базе небольшого грузовичка Kia Bongo (6 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2022 13:27
Сообщество : Автомир
Метки: Kia   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   
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Обычно автодома производят в США, Европе и даже Японии. Теперь у вас есть шанс посмотреть на дом на колесах на базе Kia из Южной Кореи.

Источник:

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Метки: Kia   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   
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1  комментарий
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Alex75r 23 минуты назад
Для самоделки неплохо. Провода торчат только в шкафах. Было бы неплохо централизованную музыкальную систему, а не обычные автомобильные головы, а в неё завести управление теми же тёплыми полами и климатом, а не колхозить всё это по старинке на щите.
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