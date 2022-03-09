Комфортный автодом из Южной Кореи, сделанный на базе небольшого грузовичка Kia Bongo

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Обычно автодома производят в США, Европе и даже Японии. Теперь у вас есть шанс посмотреть на дом на колесах на базе Kia из Южной Кореи.
Мастера из Южной Кореи решили присоединиться к тренду на автодома, популярность которых продолжает расти с начала пандемии. Местная компания Cozy Camping Car Market выбрала для перевоплощения грузовичок Kia Bongo, который получил жилой модуль со всеми удобствами, кухней, ванной и множеством отсеков для хранения. Среди его «фишек» – теплый пол и сушилка для обуви, а также целых три спальных места, рассчитанные на пятерых.
Прямо на входе в автодом имеется глубокая ниша для сушки обуви с воздушным обогревом, а входная дверь оснащена противомоскитной сеткой. Справа от входа обустроена обеденная зона с U-образным диваном, телевизором и подвижным столиком, который можно опустить, чтобы получить дополнительную кровать на двоих.
Небольшое спальное место есть прямо над кабиной – оно рассчитано на ребенка и оснащено сеткой от падения. Прямо перед входом в автодом размещен полноценный холодильник объемом 150 литров с морозильным отсеком. Помимо него, в кухонную зону включены раковина из нержавеющей стали, индукционная плита с одной конфоркой и микроволновка. Для чистой воды имеется бак на 200 литров, для «серой» – на 150 литров.
Корейцы постарались использовать пространство по-максимуму, обустроив множество мест для хранения – в том числе, огромный отсек, расположенный под третьей кроватью. Чтобы багаж не промерз в минусовую температуру, его также оборудовали подогревом.
В небольшом санузле есть унитаз, который поворачивается для экономии пространства, а остальная часть комнаты служит душевой кабиной.
В водительской кабине установили кресла с откидными спинками. Также Bongo оснащен круиз-контролем, камерами кругового обзора и другими помощниками, а в движение его приводит 2,5-литровый дизельный мотор мощностью 135 лошадиных сил (293 Нм крутящего момента). Стоимость такого автодома – 78 000 долларов или 8,3 миллиона рублей по нынешнему курсу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Kia авто автодом автомир автомобили дом на колесах кемпер
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