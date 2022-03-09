Комфортный автодом из Южной Кореи, сделанный на базе небольшого грузовичка Kia Bongo

Мастера из Южной Кореи решили присоединиться к тренду на автодома, популярность которых продолжает расти с начала пандемии. Местная компания Cozy Camping Car Market выбрала для перевоплощения грузовичок Kia Bongo, который получил жилой модуль со всеми удобствами, кухней, ванной и множеством отсеков для хранения. Среди его «фишек» – теплый пол и сушилка для обуви, а также целых три спальных места, рассчитанные на пятерых.