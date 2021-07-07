Раритетный аэродинамичный кемпер Vixen TD 21

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Даже спустя примерно 35 лет после своего появления на рынке, Vixen TD 21 RV по-прежнему не похож ни на один другой дом на колесах на дороге. Этот красивый белый экземпляр 1987 года выпуска в настоящее время продается недалеко от Остина, штат Техас.
На площадке Facebook Marketplace выставили на продажу за 24 000 долларов (чуть меньше 1,8 миллиона рублей) очень редкий дом на колёсах Vixen TD 21, выпущенный в 1987 году. Эта модель увидела свет всего в 376 экземплярах, а всего фирма Vixen произвела 587 кемперов. Так что теперь каждый из них — коллекционная редкость.
Разработал Vixen TD 21 Билл Коллинз, автор дизайна DeLorean DMC‑12. У него получился очень приземистый и аэродинамичный кемпер, выделяющийся на фоне всех своих собратьев. Машину продули в трубе, что стало уникальным явлением для домов на колёсах. Коэффициент лобового сопротивления получился 0,30, что очень круто для автобуса. Да и сейчас является достойным показателем даже по меркам вседорожников.
Машину прозвали спорткаром в автобусном обличье. В движение её приводила рядная дизельная «шестёрка» BMW. С 2,4 литра снято 115 л.с. Коробка передач – механическая. Сравнительно слабому мотору было проще везти Vixen, потому что у того был стеклопластиковый кузов и 2,3 тонны снаряжённой массы. Расход солярки можно было уложить в фантастические 7,8 л/100 км. Максимальная скорость — 161 км/ч.
Длина машины составляет 6,4 метра, высота — 2,1 метра. Таким образом, она могла уместиться в обычный гараж, что недоступно почти каждому автобусу-кемперу. В пересчёте на сегодняшние деньги новый Vixen TD 21 стоил в США 100–130 тысяч долларов (7,4–9,5 миллиона рублей).
Продавец указывает, что автодом находится в хорошем состоянии, хотя кое-чему требуется ремонт. Так, нужно заняться уплотнениями водительской двери. Зато двигатель и коробка передач полностью обслужены. Кузов, где это было необходимо, залатан и покрашен. Всё оборудование салона, включая биотуалет, работает.
Vixen оказался неуспешным на рынке. У выставленной на продажу модели жертвой удачной аэродинамики стал низкий потолок. Крыша на стоянке поднималась, но не над всем салоном. Оживить интерес фирма пыталась версией со стационарной высокой крышей и двигателем 3.8 V6 концерна GM. Была и удлинённая модификация для использования в качестве лимузина. Но не помогло.
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