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Раритетный аэродинамичный кемпер Vixen TD 21

Раритетный аэродинамичный кемпер Vixen TD 21 (18 фото + 1 видео)

Автор:
07 июля 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   найдено на ebay   
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Даже спустя примерно 35 лет после своего появления на рынке, Vixen TD 21 RV по-прежнему не похож ни на один другой дом на колесах на дороге. Этот красивый белый экземпляр 1987 года выпуска в настоящее время продается недалеко от Остина, штат Техас.

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Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   найдено на ebay   
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ваня панкин 59 минут назад
а мне симпатичен...
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