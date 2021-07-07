Раритетный аэродинамичный кемпер Vixen TD 21

На площадке Facebook Marketplace выставили на продажу за 24 000 долларов (чуть меньше 1,8 миллиона рублей) очень редкий дом на колёсах Vixen TD 21, выпущенный в 1987 году. Эта модель увидела свет всего в 376 экземплярах, а всего фирма Vixen произвела 587 кемперов. Так что теперь каждый из них — коллекционная редкость.