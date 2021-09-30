Дом на колесах Уилла Смита, который стоит целое состояние

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Он называется The Heat и представляет собой роскошный двухэтажный 22-колесный дом. С кинозалом на 30 человек, 14 телевизорами, гримерной и всем, о чем может мечтать владелец VIP-кемпера.
Как и большинство голливудских звезд, Уилл Смит во время съемок живет рядом со съемочной площадкой в трейлере. Но это не просто трейлер, а достойный одного из самых высокооплачиваемых актеров двухэтажный царь-трейлер с кинотеатром!
Да это целый особняк на колесах!
Называется трейлер длиной около 17 метров The Heat ("Жара") и для его транспортировки используется грузовик. Гидравлика приподнимает второй этаж на стоянках, открывая доступ к кабинету и кинозалу на 30 человек. Целую кучу подруг можно пригласить ;)
На первом этаже располагается полноразмерная кухня, ванная комната, столовая и гостиная. Отдельное помещение выделено под гримерку - это же трейлер для актера! Имеется душевая с затемняющимся стеклом. Все выглядит дорого, но как-то не особо уже современно - всё-таки трейлер построен еще в начале 2000-х годов.
Трейлер построен компанией Anderson Mobile Estates и стоил актеру 2,5 миллиона долларов в ценах 20-летней давности. Это был один из самых дорогих кемперов в мире.
Самое интересное, что Уилл Смит в настоящее время редко пользуется трейлером, видимо в отелях матрасы всё-таки удобнее, и его может взять в аренду практически любой желающий. Стоит это удовольствие 9 000 долларов в день! Спешите забронировать ;)
P.S. А вот такой трейлер, принадлежавший не менее знаменитому актеру Тому Хэнксу, недавно был продан на аукционе Bonhams за 235 200 долларов США. Значительно более скромное жилище!
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В салон выходит стюардесса:
Дамы и господа, для того, чтобы помочь вам скоротать время полета,
на борту нашего лайнера имеются библиотека, кинозал, три бара,
ресторан, бассейн и два теннисных корта, сауна. А теперь я попрошу вас
пристегнуть ремни безопасности, потому что сейчас вместе со всей этой
хЛйней мы попытаемся взлететь!