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Дом на колесах Уилла Смита, который стоит целое состояние

Дом на колесах Уилла Смита, который стоит целое состояние (12 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2021 08:25
Сообщество : Автомир
Метки: Уилл Смит   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   шоу бизнес   
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Он называется The Heat и представляет собой роскошный двухэтажный 22-колесный дом. С кинозалом на 30 человек, 14 телевизорами, гримерной и всем, о чем может мечтать владелец VIP-кемпера.

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Метки: Уилл Смит   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   шоу бизнес   
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3k
Иван 2 часа назад
Сразу видно кто негр.
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21k
pssst 2 минуты назад
У Хэнкса выглядит поскромней, конечно, но эйрстримы - весьма недешевые трейлеры. Без кинотеатров и Хэнкса больше сотки выложить придется.
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11k
Artem 7 минут назад
Когда твой дорогущий дом на колесах назвали не современным ))
Ссылка coub.com
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9k
insaider 39 минут назад
Скорее всего пожилых актеров в трейлерах-моргах перевозят,и выводят из анабиоза перед съёмками.
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13k
Совранский 46 минут назад
Закончилась посадка на суперлайнер Боинг-2086 HiTEChLUXVIPBLACK.
В салон выходит стюардесса:
Дамы и господа, для того, чтобы помочь вам скоротать время полета,
на борту нашего лайнера имеются библиотека, кинозал, три бара,
ресторан, бассейн и два теннисных корта, сауна. А теперь я попрошу вас
пристегнуть ремни безопасности, потому что сейчас вместе со всей этой
хЛйней мы попытаемся взлететь!
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3k
Убийца Прохиндеев 49 минут назад
Что-то я не вижу 22 колеса
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649
Нафаня 51 минуту назад
Нет, не понять мне - зачем вообще нужен дом на колёсах? Жить надо в нормальном доме или в хорошей квартире. А при путешествиях надо останавливаться в гостиницах, или, на крайний случай - в мотелях. А если ты турист и поехал в бубеня рыбу ловить, оленей валить или по горам лазить - так тем более, знаешь, на что идёшь, и что с комфортом придётся потерпеть. А спать , мыться и гадить в таком вот сарае на колёсах - я смысла не понимаю.
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21k
Андрей Иванов 58 минут назад
Дорогие понты. А так - сарай на колёсах
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