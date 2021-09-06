Редкий автодом Camelot Cruiser 1974 года с гаражом для двух снегоходов

745
24
В начале 1970-х годов автодома, такие как этот ультра-редкий Camelot Cruiser, считались чрезвычайно роскошными и, прежде всего, в высшей степени удобными из-за своего размера и планировки. Тот, на который вы сейчас смотрите, выпущен в количестве трех единиц и оснащен кабиной и трансмиссией Ford C750.
Сегодня можно купить дом на колесах любого размера — от небольшого прицепа с двуспальной кроватью до роскошного автодома с гаражом для машины. Огромные кемперы на базе полуприцепов выпускались и 50 лет назад. Например, этот Ford C750 Camelot Cruiser.
Он представляет собой полуприцеп массой 18 143 кг, который в 1974 году построила компания Edler & Company. Это был один из самых роскошных автодомов своего времени. В нем было абсолютно все, что может понадобиться в дороге, включая гараж, где помещаются два снегохода.
×
Именно этот автомобиль — один из первых в серии. В нем есть полноразмерная гостиная, большая спальня с двуспальной кроватью, туалет и комната для отдыха. И все это обставлено оригинальной мебелью.
Тягач оснащен 5,8-литровым бензиновым двигателем Ford и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Говорят, что оба эти агрегата обладают невероятной надежностью и огромным ресурсом.
Ford C750 Camelot Cruiser выставлен на продажу на WorldWideAuctioneers.
Источник:
Ссылки по теме:
- Причудливый и необычный автодом Heku Car Camp на базе Opel Kadett
- В нем есть даже ванна: автодом в викторианском стиле, сделанный из старого грузовика
- Редкий ретро-кемпер Laverda Paguro, созданный на базе Citroen Acadiane
- Раритетный аэродинамичный кемпер Vixen TD 21
- Новый трейлер Airstream Pottery Barn Special Edition идеально подходит для глэмпинга
44
Понравилось44
Новости партнёров
Но вообще автодом вряд ли для наших реалий.