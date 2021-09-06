Редкий автодом Camelot Cruiser 1974 года с гаражом для двух снегоходов

Он представляет собой полуприцеп массой 18 143 кг, который в 1974 году построила компания Edler & Company. Это был один из самых роскошных автодомов своего времени. В нем было абсолютно все, что может понадобиться в дороге, включая гараж, где помещаются два снегохода.