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Редкий автодом Camelot Cruiser 1974 года с гаражом для двух снегоходов

Редкий автодом Camelot Cruiser 1974 года с гаражом для двух снегоходов (24 фото)

Автор:
06 сентября 2021 14:11
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   ретро авто   
745
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В начале 1970-х годов автодома, такие как этот ультра-редкий Camelot Cruiser, считались чрезвычайно роскошными и, прежде всего, в высшей степени удобными из-за своего размера и планировки. Тот, на который вы сейчас смотрите, выпущен в количестве трех единиц и оснащен кабиной и трансмиссией Ford C750.
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Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   ретро авто   
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4  комментария
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Где нормальный снег лежит на этом хрен проедешь (
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Сергей Час назад
Похоже вот с этого форда нашу Колхиду скопировали.Дизайн кабины.
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Максим 2 часа назад
Дом где хочешь - хорошо, но сдается мне, что двигатель слабоват да и автомобиль староват. Дороже отремонтировать, чем новый купить.
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