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В Крыму подбили раритетные «Жигули»

В Крыму подбили раритетные «Жигули»

Автор:
27 января 2023 12:22
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жигули   копейка   
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На трассе между Ялтой и Севастополем уверенную езду вазовской "копейки" прервал выехавший с второстепенной дороги "Рено".

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жигули   копейка   
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6  комментариев
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24k
Павел Плеханов Час назад
Рено и не видел этого жигуленка, когда выезжал.
А Жигуль проигнорировал знак 50 и поимел головную боль себе и людям.
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23k
MrGod 9 минут назад
Ибо ПДД надо соблюдать, тем более на говне, на котором с завода тормоза в одну сторону машину уводили.
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4k
Vlamir 49 минут назад
Как красиво обозвали старую пузотерку! Раритетный жигули!!!
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73k
Viktor Час назад
Ну почти 50 пошёл, где-то 53-54!

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24k
Влад 2 часа назад
какой же это раритет? Это не копейка, а одинадцатая.
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