В Крыму подбили раритетные «Жигули»

581
1
1
На трассе между Ялтой и Севастополем уверенную езду вазовской "копейки" прервал выехавший с второстепенной дороги "Рено".
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Нижегородской области пассажир ВАЗа погиб в ДТП
- В Петрозаводске пьяный водитель «Жигулей» не вписался в поворот и устроил лобовое столкновение
- Безрассудный левый поворот: момент ДТП на перекрёстке в Кемерово
- Авария дня. Молодой "гонщик" устроил серьёзное ДТП на мосту в Каменске-Уральском
- Зеркала — лишняя опция: ДТП с перевёртышем в Самаре
Новости партнёров
реклама
А Жигуль проигнорировал знак 50 и поимел головную боль себе и людям.