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На что он рассчитывал: серьёзное ДТП на трассе в Нижегородской области

На что он рассчитывал: серьёзное ДТП на трассе в Нижегородской области

Автор:
19 октября 2022 13:20
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   пожилой водитель   
1753
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На нерегулируемом перекрёстке через Московское шоссе пожилой водитель ВАЗовской «тринашки» выехал с второстепенной дороги и устроил серьёзное ДТП. О пострадавших не сообщается.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   пожилой водитель   
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15  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Дед избавился от помехи справа, похоже (черный юмор)
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49k
dima423 6 минут назад
серьезное дтп?)) это прикол чтоль? ...при боковом ударе даже стекло не разбилось
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9k
Сол Гудман 20 минут назад
Дед конечно дал жару, явно бабка ему надоела. Но почему на данном перекрестке, нет светофора, ведь судя по видео, перекресток достаточно оживленный.
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−19
Сигизмунд Лазаревич 22 минуты назад
Тёщу скорее всего вёз...
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8k
Мариус Полчаса назад
Сразу видно на какой орган он инвалид
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827
buba Полчаса назад
Уф, а водила головастый, придумал способ как завалить тещу!!)))))
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6k
Allmaster Полчаса назад
Сам старый без мозгов, так тетку то за что? Она на себя весь удар приняла. Или избавится решил?
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28k
Aqueronte Полчаса назад
Забыл дедок что он в тринашке а не в Порше
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21k
BiZ 37 минут назад
из-за таких еьланов устанавливают знаки 30, кучу лежаков, 10 камер, 3 светофора. еьлана уже нет, а все остальные потом мучаются годами, как тупо хотя бы проехать это место..
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60
Евген 38 минут назад
Песня в тему....
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1k
Сергей Викторович 45 минут назад
Вижу цель, не вижу препятствий!!!
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7k
GROMOZEKA 49 минут назад
Баран п@здоглазый
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21k
SolomonA 51 минуту назад
Судя по всему он надеялся избавиться от жены...
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9k
antonium 54 минуты назад
Старый долбоящер
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Олег

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