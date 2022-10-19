На что он рассчитывал: серьёзное ДТП на трассе в Нижегородской области

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На нерегулируемом перекрёстке через Московское шоссе пожилой водитель ВАЗовской «тринашки» выехал с второстепенной дороги и устроил серьёзное ДТП. О пострадавших не сообщается.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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