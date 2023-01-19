ДТП на перекрёстке с неработающим светофором

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В Тамбове пересечение улиц Карла Маркса и Октябрьской не работал светофор. Водитель "четырнадцатой" не уступил дорогу и совершил столкновение с "Поло".
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: ВАЗ аварии авто авто аварии видео дтп не уступил
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