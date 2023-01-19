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ДТП на перекрёстке с неработающим светофором

ДТП на перекрёстке с неработающим светофором

Автор:
19 января 2023 12:27
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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В Тамбове пересечение улиц Карла Маркса и Октябрьской не работал светофор. Водитель "четырнадцатой" не уступил дорогу и совершил столкновение с "Поло".

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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2  комментария
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73k
Viktor 12 часов назад
Ладно авария, но какой богатый словарный запас! Из всего сказанного только восклицание "О!" цензурное.
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10k
wilddewill 6 часов назад
Да на поло тоже лётчик. Четырке что, надобыло за пару секунд среагировать и назад сдать? Виноват конечно он, но водила полика, если бы в глаза не долбился, увидеть должен был, что машины на перекрёсток уже выехали ну и притормозить что ли..... Или, желтый ромбик висит, я бессмертный, похер, газ в палас.
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Олег

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