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Была «тринашка», стал металлолом: серьёзное ДТП в Волгограде

Была «тринашка», стал металлолом: серьёзное ДТП в Волгограде

Автор:
23 ноября 2022 14:17
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   не уступил   
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Водитель ВАЗовской «тринадцатой» попытался повернуть налево вслепую и оказался на пути встречного Range Rover. В результате столкновения, отечественная легковушка отлетела в столб.

Источник:

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   не уступил   
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6  комментариев
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1k
ChePaev 2 часа назад
"Тринашка" и до ДТП была уже металлоломом))
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turyst Час назад
Хм... А это регистратор, звуковым сигналом, показывает, что зарегистрировал ДТП?
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dima423 2 часа назад
а ренджу пох, краску от лады стер с бампера и дальше поехал))
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Илья 2 часа назад
золотое правило: Не видишь - не поворачиваешь. На что рассчитывал это "водитель" - осталось загадкой
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