Была «тринашка», стал металлолом: серьёзное ДТП в Волгограде

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Водитель ВАЗовской «тринадцатой» попытался повернуть налево вслепую и оказался на пути встречного Range Rover. В результате столкновения, отечественная легковушка отлетела в столб.
Момент столкновения
Последствия ДТП
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: ВАЗ аварии авто авто аварии видео газель дтп не уступил
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