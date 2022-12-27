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В Усть-Куте «доставщик» новогодних ёлок влетел в припаркованные машины

В Усть-Куте «доставщик» новогодних ёлок влетел в припаркованные машины

Автор:
27 декабря 2022 13:53
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   жигули   
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У сквера Кирова водитель белых «Жигулей» неудачно устроил зимний дрифт и улетел два припаркованных автомобиля.

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   жигули   
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13  комментариев
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8k
Tamdima 2 часа назад
Кому то привёз "подарочки" к Новому Году!
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 6 минут назад
дилетант, вот как нада!
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153
Максим Химки 9 минут назад
Форсажа пересмотрел. Ща, смотри как я умею ))) и вот )))
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24k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Насмотрятся этих видосиков в интернетах, и начинается...
Ссылка www.youtube.com
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1k
Алексей Гулевич Полчаса назад
))) парковаться тренируется как в кине
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4k
vasilykopkov 45 минут назад
Мамкин дрифтер...
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1k
Максим Макашев 58 минут назад
д.о.л.6.а.й.о.6 на "классике" решил газануть, как будто он переднеприводный, а на самом деле "прокладка между рулём и сидением" оказалась заднеприводным п.и.д.0.р.0.м
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7k
SuperTroll Час назад
Писдить. Ёлкой. Долго. Пока не поймет ПДД.
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14k
banzai7 Час назад
Этих дрифтеров на Жигулях уже не жалко. Но чужие машины...
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153
Максим Химки Viktor 9 минут назад
В Усть-Куте ?
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9k
Antonium 2 часа назад
Мамкин дрифтер
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9k
Shtoppi 2 часа назад
<<праздник к нам приходит>>
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