В Усть-Куте «доставщик» новогодних ёлок влетел в припаркованные машины

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У сквера Кирова водитель белых «Жигулей» неудачно устроил зимний дрифт и улетел два припаркованных автомобиля.
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