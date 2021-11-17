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На федеральной трассе М-9 водитель автомобиля ВАЗ-2105, совершая поворот, не уступил дорогу и столкнулся с Renault Espaсe.
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В результате ДТП 57-летняя пассажирка отечественного авто погибла на месте, 59-летний водитель в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу.
Дтп произошло еще 4 ноября, но видео появилось только сейчас.
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Все таки проверку для водителей надо сделать ежегодной. Этот не очень умный человек еще и жизнь унес.