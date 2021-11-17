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Авария дня. Поворот не глядя в Тверской области

Авария дня. Поворот не глядя в Тверской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   смертельное дтп   
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На федеральной трассе М-9 водитель автомобиля ВАЗ-2105, совершая поворот, не уступил дорогу и столкнулся с Renault Espaсe.
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Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   смертельное дтп   
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2  комментария
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4k
Максим 2 часа назад
Через сплошную, хотя оставалось метров 5, не глядя, хотя автомобиль на встречке и виден отчетливо.
Все таки проверку для водителей надо сделать ежегодной. Этот не очень умный человек еще и жизнь унес.
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Это вообще какой-то трындец! Водилу из "пятёрки" в глаза чтоли драли в момент поворота???
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