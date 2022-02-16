Крымский депутат насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

А в довесок пытался запутать полицейских, называя неправильную дату рождения и место работы.
Вечером 14 февраля в Симферополе на улице Ленина автомобиль BMW совершил наезд на 73-летнюю старушку и скрылся с места ДТП. Пострадавшая скончалась от полученных травм в тот же день в больнице. Авария произошла в 19:30, но уже к часу ночи полицейские смогли вычислить по камерам машину нарушителя и заявились к нему домой.
Владелец BMW седьмой серии показал правоохранителям идеально чистый автомобиль (приехав домой, он его отмыл, чтобы скрыть следы аварии), однако отрицать факта ДТП не стал. Вместо этого он попытался обмануть полицейских и назвал им неправильную дату рождения и место работы. Обман, разумеется, раскрылся сразу. Пробив по базам данных номера машины, полицейские выяснили, что перед ними Игорь Викторович Буданов - депутат Госсовета Республики Крым второго созыва.
Примечательно, что полицейские почему-то не стали проводить медосвидетельствование Буданова, и теперь неизвестно, был ли он трезвым в момент наезда на пешехода. Тем не менее это никак не повлияет на тяжесть его вины, поскольку по закону оставление места ДТП со смертельным исходом приравнивается к смертельной аварии в состоянии алкогольного опьянения.
По совету своего адвоката Буданов воспользовался 51-ой статьёй конституции и отказывается свидетельствовать против самого себя. Буданову грозит до 12 лет колонии.
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