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Крымский депутат насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Крымский депутат насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП (3 фото)

Автор:
16 февраля 2022 14:55
Сообщество : Аварии
Метки: Крым   депутат   дтп   симферополь   фото   
1524
3

А в довесок пытался запутать полицейских, называя неправильную дату рождения и место работы.

Вечером 14 февраля в Симферополе на улице Ленина автомобиль BMW совершил наезд на 73-летнюю старушку и скрылся с места ДТП. Пострадавшая скончалась от полученных травм в тот же день в больнице. Авария произошла в 19:30, но уже к часу ночи полицейские смогли вычислить по камерам машину нарушителя и заявились к нему домой.


Владелец BMW седьмой серии показал правоохранителям идеально чистый автомобиль (приехав домой, он его отмыл, чтобы скрыть следы аварии), однако отрицать факта ДТП не стал. Вместо этого он попытался обмануть полицейских и назвал им неправильную дату рождения и место работы. Обман, разумеется, раскрылся сразу. Пробив по базам данных номера машины, полицейские выяснили, что перед ними Игорь Викторович Буданов - депутат Госсовета Республики Крым второго созыва.

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Примечательно, что полицейские почему-то не стали проводить медосвидетельствование Буданова, и теперь неизвестно, был ли он трезвым в момент наезда на пешехода. Тем не менее это никак не повлияет на тяжесть его вины, поскольку по закону оставление места ДТП со смертельным исходом приравнивается к смертельной аварии в состоянии алкогольного опьянения.


По совету своего адвоката Буданов воспользовался 51-ой статьёй конституции и отказывается свидетельствовать против самого себя. Буданову грозит до 12 лет колонии.

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Метки: Крым   депутат   дтп   симферополь   фото   
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2k
Руслан Новак 58 минут назад
Грозит и получит это две большие разницы, особенно в этой стране))).
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865
Murych Минуту назад
Ещё одна тварь едросская :).
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43
Имя Пользователя Полчаса назад
Партию сразу угадаете? Автор что-то постеснялся.
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6k
Echo Полчаса назад
трусливое чмо , как депутату впаять пожизненное
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43k
Элек Мек Полчаса назад
Чмо сыкливое.
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916
Сергей Викторович Полчаса назад
Он уже сбивал ребёнка в 2013 году.
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6k
Борис Карабанов Полчаса назад
Всё это привычно и знакомо. Поражает интеллект народных избранников: "Эх, как я сейчас полицейских-то обману! Возьму, да и неправильное место работы им скажу! И всё! Запутаются и отстанут от меня!". Конспирация - сила!
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7k
Natrogrii 45 минут назад
Презерватив
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852
Алексей 59 минут назад
Эти дорогие машины глючные жутко и ломаются часто. Постоянно на аварийках стоят где не попадя. Думаю педаль у него запала, руль заклинило или лобовуха запотела.
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8k
Barachek_Obachek Час назад
Похоже других не берут в депутаты
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26k
Батончик с маком Час назад
Для депурастов надо отдельные суды устраивать. Народные. Забивать толпой и всё.
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309
Pavels Батончик с маком 43 минуты назад
Были такие. Но вы ж знаете, следуя современной истории россии, там судили только невиновных :)
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24k
Киры4 Час назад
Отмажется...
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12k
Kucher Час назад
Кто ж его посадит то?
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
очередной неприкасаемый млять
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