Арнольд Шварцнеггер устроил аварию с участием нескольких автомобилей

Удар был такой силы, что в машине Шварценеггера сработали подушки безопасности, но сам актёр не пострадал. Зато досталось женщине, находящейся в Prius. Её с травмами головы доставили в ближайший госпиталь. Угрозы для её жизни нет.

Актёр уже заявил, что окажет помощь пострадавшей и навестит её в больнице.