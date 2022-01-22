Арнольд Шварцнеггер устроил аварию с участием нескольких автомобилей

3554
5
Не задалась пятница у пожилого голливудского актёра. Ему не хватило буквально мили, чтобы благополучно добраться до своего дома в Лос-Анджелесе.
«Железный Арни» за рулём чёрного GMC Yukon на пересечении бульвара Сансет и Алленфорд-авеню, решил, что ПДД нужны для того, чтобы их нарушать, и попытался совершить поворот на запрещающий сигнал светофора.
В то же время водитель красного Prius выехал из-за поворота и угодил под колёса Yukonа. Красненькая машинка не стала преградой для большого внедорожника, и он продолжил своё движение по её капоту. А тут ещё ехавший сзади белый Porsche Cayenne, попал под его задние колеса.
×
×
Удар был такой силы, что в машине Шварценеггера сработали подушки безопасности, но сам актёр не пострадал. Зато досталось женщине, находящейся в Prius. Её с травмами головы доставили в ближайший госпиталь. Угрозы для её жизни нет.
Актёр уже заявил, что окажет помощь пострадавшей и навестит её в больнице.
Актёр уже заявил, что окажет помощь пострадавшей и навестит её в больнице.
Когда на место ДТП прибыла полиция, Арни охотно с ней сотрудничал. Офицеры уверены, что ни алкоголь, ни наркотики не являются причиной аварии. Экс-губернатор не был задержан и никаких претензий к нему не было предъявлено.
Источник:
Ссылки по теме:
- Амнистирован или договорился: как «наказывали» за смертельные ДТП звезд российского шоу-бизнеса
- В Москве внедорожник протаранил рейсовый автобус — пострадали 10 человек
- "Меня решили назначить на роль нового Ефремова": Собчак - критикующим ее за побег с места аварии
- Дуэйн "Скала" Джонсон сделал матери роскошный подарок
- Привет из 90-х и нулевых: архивные фото любимых звезд из прошлого
Метки: Арнольд Шварцнегер авария дтп звезды фото шоу бизнес
61
Понравилось61
Новости партнёров
тогда вообще капут
Вот, например, ещё один вспоминает. А мог на семь лет присесть. По закону.
Я думаю она сейчас в больнице Богу молится ,от счастья ,Все жизнь удалась ,прощай Плимус !
Даже на схеме видно, что приус выехал на встречку, а Арнольд не мог никак никуда повернуть, так как еще не доехал до поворота и стоял на стоп линии.
Арни стоит ПЕРЕД перекрестком. Даже перед переходом. На своей полосе. Красная машинка, на которую он наехал, явно находится не на своей полосе. Т.е. выворачивала из-за поворота и въехала "не туда". В чем тут вина Арни? Как это все соотносится с текстом аффтора?