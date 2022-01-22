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Арнольд Шварцнеггер устроил аварию с участием нескольких автомобилей

Арнольд Шварцнеггер устроил аварию с участием нескольких автомобилей (5 фото)

Автор:
22 января 2022 12:09
Сообщество : Аварии
Метки: Арнольд Шварцнегер   авария   дтп   звезды   фото   шоу бизнес   
3554
5
Не задалась пятница у пожилого голливудского актёра. Ему не хватило буквально мили, чтобы благополучно добраться до своего дома в Лос-Анджелесе.
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Метки: Арнольд Шварцнегер   авария   дтп   звезды   фото   шоу бизнес   
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−7
Al_goritm 2 часа назад
Держись, Арни. Сейчас пострадавшая немного придет в себя, и "вдруг" осознает, что, кроме страшных физических травм, ощутила огромные моральные страдания, ее семья также понесла ни с чем не соизмеримые (ну разве что с деньгами) душевные муки и переживания... Ну и понесется....
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767
Audrius Lape 4 минуты назад
Терминатор. Востание машин.
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275
Сеня Быгэмотиг 6 минут назад
главное что бы не была черной
тогда вообще капут
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61
Капитан ФСБ 10 минут назад
Ездют тут всякие на примусах
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747
iNeGovori 23 минуты назад
Сзади не Порш Кайен.
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624
Голосмордора Полчаса назад
Никто ему не выкатил никаких претензий и не выкатит в будущем.Сильно никто не пострадал.Женщине окажут помощь на уровне.Всем купят новые тачки.Какие проблемы?Жертв нет слава богу.
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39k
Alex Полчаса назад
Был бы у нас, то просто дал бы взятку сначала гаайцам, потом судье. И вышел бы сухим из воды )
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52k
doker 46 минут назад
"Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие".

Вот, например, ещё один вспоминает. А мог на семь лет присесть. По закону.


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50
Дмитрий 50 минут назад
постарел Арни, у нас тоже деды на дорогах чудят
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37k
Example 6.2.6 Час назад
Пф. Капитализм, откупится. Его даже задерживать не стали, хотя формально должны были, раз есть пострадавший в ДТП, банально доставить в участок, опросить, зафиксировать всё в протокол, и если нету явных подозрений что он умышленно это сделал, и тесты на алкашку и наркоту - отрицательне, отпустить. *Если из больницы не потупило тревожных сигналов, что пострадавший заявил, что он с виновником ДТП знакомы и у того были причины убить этого человека, подстроив якобы несчастный случай. Это ж США, там всё по закону :)
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381
да пох Час назад
А что хотел автор ? Что бы его пристрелили на месте ? Если никто не выдвинул обвинений и ему выписали банальный штраф .Чего ты ждал ,что столько пафосу .
Я думаю она сейчас в больнице Богу молится ,от счастья ,Все жизнь удалась ,прощай Плимус !
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12k
Великий Кормчий Час назад
Это фигня, у Арни ещё личный танк имеется..
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12k
Александр Час назад
Мне кажется, но нас где-то обманывают
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925
Максим Максимов Час назад
Арни! Ну ты же не Терминатор! Решил молодость вспомнить? Ну так реальность это не киношные трюки.
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5k
Алекс Крайчек Час назад
Может я чего не понимаю?
Арни стоит ПЕРЕД перекрестком. Даже перед переходом. На своей полосе. Красная машинка, на которую он наехал, явно находится не на своей полосе. Т.е. выворачивала из-за поворота и въехала "не туда". В чем тут вина Арни? Как это все соотносится с текстом аффтора?
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347
Andrey Час назад
Уважаю Арни , но в таком возрасте уже не мешало бы руль оставить . Сужу по своему тестю , тупняк на тупняке когда он за рулём. Тестю 73
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323
Surveyor Andrey Час назад
Приус на встречке, при чём тут Арни?
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347
Andrey Surveyor 39 минут назад
Наверное при том что Арни проехал перекресток на красный сигнал светофора ? Возможно Приус уходил от столкновения ?
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2k
Frank Borman Час назад
Арни, ну как так то? Ты же за зеленую экошизу? Как ты можешь ездить на таком бензиновом монстре? Грета в ярости визжит и пукает от негодования.
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121
kitdmuk_wqed Час назад
Судя по положению машин и виду салона "Тойоты", гражданка головой двинулась, когда узнала, что в неё въехал сам Железный Губернатор. Физических повреждений об неё (об голову) получить там просто нечем, ну, разве что мобильником.
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Откупится! Если бы дело было в России, то понёс бы 100% заслуженное по закону наказание, как Ефремов, невзирая на регалии, а там откупится. Страна без чести и совести.
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1k
Dorell 2 часа назад
Арнольд Шварцнеггер устроил аварию с участием нескольких автомобилейПосмотреть
Арнольд Шварцнеггер устроил аварию с участием нескольких автомобилей
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3k
Sergey 2 часа назад
Семья пострадавшей уже празднует?
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