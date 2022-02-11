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Полоса для внезапной парковки: водитель внедорожника устроил ДТП

Полоса для внезапной парковки: водитель внедорожника устроил ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 13:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   подрезал   
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В Воронеже водитель чёрного Mitsubishi Pajero Sport исполнил очень интересный манёвр, который не поддаётся здравому смыслу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   подрезал   
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28k
EvilHomer Полчаса назад
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784
Трям 5 минут назад
паджеро на паджеро
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654k
Alexey Berestenko 13 минут назад
Но он же поворотники включил!!!!
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4k
Stas 14 минут назад
А когда приедет дядечка полицейский, будет рассказывать, что ехал от дома по крайней правой со скоростью 50 и мигал поворотником за 5 км до поворота... И бедный-несчастный получил вдруг удар сзади, когда пытался соблюдать идеально все ПДД. И вообще ни в чем не виноват и никогда не нарушает правила...
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1k
Провокатор Полчаса назад
Какая полоса для парковки? Там справа дорога. Это водятел вспомнил что ему надо было на право вот повернул через три полосы, а оттормозился т.к. не вписался и побоялся въехать в стоящую машину.
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