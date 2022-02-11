Полоса для внезапной парковки: водитель внедорожника устроил ДТП

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В Воронеже водитель чёрного Mitsubishi Pajero Sport исполнил очень интересный манёвр, который не поддаётся здравому смыслу.
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