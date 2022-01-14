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Дорожный «учитель» на "Гранте" спровоцировал ДТП в Воронеже. Автор видео пытался избежать с ним столкновения и вылетел на встречную полосу под внедорожник.
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Андрей Склёмин пишет: "Добрый день произошло ДТП прошу помочь с записями видео, кто проезжал Вогрэсовский мост в 8.40 утра произошло ДТП по вине учителя. Кто видел или есть записи регистраторов прошу помочь в личку. Спасибо заранее."
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