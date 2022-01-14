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Авария дня. Надо было бить «учителя»

Авария дня. Надо было бить «учителя» (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   учитель на дороге   
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Дорожный «учитель» на "Гранте" спровоцировал ДТП в Воронеже. Автор видео пытался избежать с ним столкновения и вылетел на встречную полосу под внедорожник.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   учитель на дороге   
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9  комментариев
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82
eutace 3 часа назад
нужно видео. Возможно умысел "учителя" на создание аварийной ситуации можно будет доказать. Без этого - автор сам и виновен в ДТП. Мало ли кто что может придумать в своё оправдание
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15k
Михаил Гривин 5 минут назад
Я стараюсь избегать движения в левом ряду даже по сухой дороге. Со встречки может прилететь что угодно и кто угодно (вот, кстати, и такой валенок, как рег). Лучше от нее дистанцироваться. Выехал - опередил - вернулся. Зачем постоянно тошнить в левом ряду? Тем более, если не умеешь правильно реагировать на "учителей"?
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19k
BiZ Час назад
нехрен рулем вертеть
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1k
Дмитрий Час назад
Права купил, ездить не купил. Сам себе злобный буратино. Хорошо, что какое-то время не будет ездить. Жаль, мозгов в пустой голове уже не появится.
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4k
Unics 3 часа назад
По приведённому видео, скорей возникает вопрос- А был ли учитель? Один тормознул, второй от испуга крутанул резко влево, что явно было сделано зря, поток машин довольно плотный.
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5k
Roman 3 часа назад
При чём тут учительство? Один дурак - в жопу укушеный - увернулся от выезжающего со второстепенной. А второй дурак - мешком стукнутый - от него шуганулся и крутанул руль.
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3k
Дмитрий 3 часа назад
да, надо было учителя проучить.... А теперь писярики
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