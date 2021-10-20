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Водитель тягача не заметил, что зацепил «Теслу» и протащил её около километра по шоссе

Водитель тягача не заметил, что зацепил «Теслу» и протащил её около километра по шоссе (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 14:51
Сообщество : Аварии
Метки: Tesla   аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   мертвая зона   фура   
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Tesla Model 3, которая, как сообщается, ехала на автопилоте, была подрезана тягачом, который затем протащил её по шоссе почти километр. Водитель грузовика, очевидно, не видел Tesla и понятия не имел, что он толкает электромобиль перед собой.

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Метки: Tesla   аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   мертвая зона   фура   
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4  комментария
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5k
Ruk 2 часа назад
чёт не похоже, и бочина не вмятая, и колёса целые
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2k
Vitamin 4 минуты назад
"Лишь спустя .... километра ОН ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА НЕКОТОРОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ спереди и остановил машину."
Да там дури в этом паровозе столько, что, я , пожалуй, поверю...))
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10k
Александр 59 минут назад
Чую что нас обманывают.
800 метров по асфальту, там бы диски даже стёрлись бы, а тут покрышки не спустили.
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32
ἑωσφόρος Час назад
И кто кого подрезал?
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