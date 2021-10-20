Водитель тягача не заметил, что зацепил «Теслу» и протащил её около километра по шоссе

Tesla ехала по правой полосе шоссе, когда вдруг грузовик слева решил перестроиться и задел заднюю часть электрокара. В результате столкновения Model 3 повернулась и застряла перед тягачом. Водитель «Теслы» взял управление в свои руки и сделал несколько попыток уехать, но из-за приличной скорости грузовика – около 112 километров в час – ему это не удалось.