Водитель тягача не заметил, что зацепил «Теслу» и протащил её около километра по шоссе

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Tesla Model 3, которая, как сообщается, ехала на автопилоте, была подрезана тягачом, который затем протащил её по шоссе почти километр. Водитель грузовика, очевидно, не видел Tesla и понятия не имел, что он толкает электромобиль перед собой.
Tesla ехала по правой полосе шоссе, когда вдруг грузовик слева решил перестроиться и задел заднюю часть электрокара. В результате столкновения Model 3 повернулась и застряла перед тягачом. Водитель «Теслы» взял управление в свои руки и сделал несколько попыток уехать, но из-за приличной скорости грузовика – около 112 километров в час – ему это не удалось.
Осталось ждать, когда неладное заподозрит водитель грузовика, который не видел «Теслу» ни при перестроении, ни после, и даже не почувствовал удара. Лишь спустя 0,8 километра он обратил внимание на некоторое сопротивление спереди и остановил машину.
К счастью, мужчина за рулем электромобиля не пострадал, однако ему пришлось расстаться с Tesla на время ремонта, который занял несколько месяцев и обошелся в 20 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей) – в половину цены новой Model 3.
Это ДТП и еще 20 видеороликов 2021 года снятых на встроенные камеры Tesla
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Метки: Tesla аварии авто авто аварии видео грузовик дтп мертвая зона фура
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Да там дури в этом паровозе столько, что, я , пожалуй, поверю...))
800 метров по асфальту, там бы диски даже стёрлись бы, а тут покрышки не спустили.