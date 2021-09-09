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На платной атводороге М-11 «Нева» в Тосненском районе водитель фуры протаранил два автомобля дорожных служб. Серьезный удар принял на себя «Валдай», оборудованный световыми сигналами, он остановился в правой полосе, и через несколько секунд в него въехал грузовик.
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Изначально информации о пострадавших не было. Затем сообщили, что пострадали три человека.
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