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Авария дня. Серьезное ДТП парализовало движение в сторону Петербурга

Авария дня. Серьезное ДТП парализовало движение в сторону Петербурга (3 фото + 2 видео)

Автор:
09 сентября 2021 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   проспал торможение   фура   
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На платной атводороге М-11 «Нева» в Тосненском районе водитель фуры протаранил два автомобля дорожных служб. Серьезный удар принял на себя «Валдай», оборудованный световыми сигналами, он остановился в правой полосе, и через несколько секунд в него въехал грузовик.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   проспал торможение   фура   
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4  комментария
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58k
Нанук Паналык 2 часа назад
Как можно провтыкать такую новогоднюю ёлку?!
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Ruk Час назад
потому что знаки надо выставлять заранее. устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее 15 м от транспортного средства в населенных пунктах и 30 м вне населенных пунктов. в данном случае метров за 100 и продублировать за 50. такие аварии часты именно из за лени дорожников
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1k
Электрик 2 часа назад
Заснул видимо, или на телефон отвлёкся.
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