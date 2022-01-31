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Водитель грузовика вырулил на встречную полосу, избегая столкновения с таксистом

Водитель грузовика вырулил на встречную полосу, избегая столкновения с таксистом (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 14:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   на красный   подрезал   
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В Санкт-Петербурге водитель такси выезжал со второстепенной дороги и подрезал грузовик Scania. Досталось автомобилю с регистратором, водитель которого спокойно ожидал зеленого сигнала светофора.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   на красный   подрезал   
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4k
Горожанин Час назад
Профессиональный дебил.
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9k
кот базилий Полчаса назад
Хотел как лучше, а таксист поехал улыбаясь.
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1k
Максим Максимов 56 минут назад
И КУДА этот MYДИЛ0 на Скании летел?
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4k
alex 58 минут назад
на таком грузовике и так вляпаться...а так классно было бы проехаться по ситимобилю и из базуки шмальнуть-асталависта, бейби
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10k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Ну что тут скажешь? Надо было бить таксиста, не был бы виноват. А теперь вся вина лежит на нем...А таксист, чистенький, свалил )))
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18k
nobody® Час назад
Будто в направлении движения грузовиков горел зелёный
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