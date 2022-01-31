Водитель грузовика вырулил на встречную полосу, избегая столкновения с таксистом

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В Санкт-Петербурге водитель такси выезжал со второстепенной дороги и подрезал грузовик Scania. Досталось автомобилю с регистратором, водитель которого спокойно ожидал зеленого сигнала светофора.
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Метки: аварии авто авто аварии видео грузовик дтп на красный подрезал
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