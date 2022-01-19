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Meera S — странный Ferrari наследного принца Саудовской Аравии

Meera S — странный Ferrari наследного принца Саудовской Аравии (24 фото)

Автор:
19 января 2022 08:33
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   авто   автомир   автомобили   
413
24
Давно известно, что ничего идеального не существует, в т.ч. и автомобилей! И когда кто-то из нас, если он, конечно, не миллионер, выбирает машину, это всегда компромисс между желаниями, возможностями и характеристиками автомобиля. Поэтому, многим и приходится ездить на корейских кроссоверах...
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Метки: Ferrari   авто   автомир   автомобили   
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