Meera S — странный Ferrari наследного принца Саудовской Аравии

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Давно известно, что ничего идеального не существует, в т.ч. и автомобилей! И когда кто-то из нас, если он, конечно, не миллионер, выбирает машину, это всегда компромисс между желаниями, возможностями и характеристиками автомобиля. Поэтому, многим и приходится ездить на корейских кроссоверах...
Несколько иначе обстоят дела у представителей королевской семьи Саудовской Аравии. Обладая безграничным бюджетом, они нанимают лучших инженеров и кузовные ателье, чтобы создавать идеальные для себя автомобили. Конечно, не для всех результат покажется идеальным, как с этим Ferrari Meera S 1983 года, заказанным для сына короля Аварии, принца Сауда, в честь его возлюбленной.
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Беглый взгляд не позволит опознать в Meera S автомобиль из Маранелло. Великолепное четырехместное купе Ferrari 400i (если честно, автомобиль на любителя...) было отправлено в ателье Michelotti, для преображения в нечто радикальное. В описании аукционного дома RM Sotheby's отмечается, что это последняя работа легендарного дизайнера Джованни Микелотти, хотя мастер покинул наш мир в 1980 году и наиболее вероятно, что над машиной работал его сын Эдгардо, возможно, на основе эскизов отца. В любом случае, дизайн получился более, чем странный. Хоть в профиль Meera S и выглядит спортивнее "донора", она очень похожа на купе Mazda RX-7 первого поколения, причем которую "ударили" сзади... "Складки" на крыльях - очень интересное решение.
Сравнение лестно для RX-7, но не для Ferrari, на постройку которой королевская семья потратила более миллиона долларов! Линия капота, кстати, как и у Mazda опускается низко, хотя под капотом Ferrari массивный 4,8-литровый V12, а у японки - компактный роторно-поршневой двигатель, визитная карточка компании из Хиросимы.
Задняя часть навевает мысли о Nissan Skyline GT-R - уж очень характерная светотехника. В боковых стеклах опускается лишь маленькая часть и дело не в супер эффективном кондиционере в оснащении. Просто ателье Michelotti оснастили автомобиль четырьмя (!) стеклоочистителями: дворники имелись не только на ветровом и заднем стеклах, но и на боковых. Зачем?! В Саудовской Аравии так много дождей?!
В салоне всё выглядит достаточно скромно, но поиск в интернете выдает фотографии, сделанные задолго до реставрации автомобиля в 2010 году, обошедшейся в 285 000 долларов!
Изначально интерьер был весьма футуристичным!
В оригинальном салоне была огромная цифровая приборная панель, телевизор, монитор вместо зеркала заднего вида, словом - витрина развития цифровых технологий начала 1980-х годов. Но, видимо, при реставрации ума всему этому комбайну дать не смогли, поэтому салон обрёл классические формы! Не так эффектно, зато работает. Исчез и люк с электроприводом, место телевизора занял стандартный перчаточный ящик - салон растерял все шокирующие в 1983 году инновации.
Интересно, что к автомобилю быстро утратили интерес, подарили некоему приближенному гражданину, а однажды Meera S была конфискована Интерполом у голландского наркобарона. Даже если это байка, всё равно крайне интересная история. Сейчас уникальный Ferrari находится в Дубае.
Что по цене? Классические Ferrari, а особенно уникальные версии, независимо их степени их безумия, стоят огромных денег, но этот единственный в своём роде Meera S оценен аукционным домом RM Sotheby's "всего" в 125 000 долларов. Учитывая изначальную стоимость проекта, перевалившую за миллион долларов и крайне дорогую реставрацию, оценка может показаться неадекватной, но дело скорее всего в том, что как-раз при реставрации автомобиль утратил массу уникальных деталей и потерял ценность для коллекционеров. Но рынок классических машин достаточно непредсказуем и итоговая цена может легко уйти за горизонт.
P.S. А теперь посмотрите как выглядел "донор" - Ferrari 400i GT 1983 года выпуска. И это автомобиль не случайного энтузиаста, а Пьеро Феррари - сына великого и удачного основателя бренда Энцо Феррари.
Ferrari 400i GT Пьеро Феррари весной 2021 года был продан на аукционе Bonhams за вполне демократичные для Ferrari 69 000 евро
Широко известна история старшего сына Феррари Дино, ушедшего из жизни в молодом возрасте. Именно в честь него назвали линейку шестицилиндровых моделей Ferrari Dino. А вот незаконнорождённый Пьеро был официально признан Энцо только после смерти супруги Лауры. Такова была воля матери Энцо, желавшей сохранить честь невестки, хоть о Пьеро и так все знали. Как и о матери Пьеро Лине Ларди, с которой Энцо Феррари регулярно встречался на протяжении десятилетий...
В отличие от большинства Ferrari 400i, автомобиль Пьеро Феррари оснащён механической коробкой передач. Модель была ориентирована в первую очередь на комфортное перемещение на дальние расстояния, а не на драйв.
Пьеро всегда был в жизни Энцо, честно продвигался по карьерной лестнице в семейном бизнесе, а сегодня является вице-президентом Ferrari и владеет 10 % акций компании, что сделало его миллиардером.
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Метки: Ferrari авто автомир автомобили
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