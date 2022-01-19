Meera S — странный Ferrari наследного принца Саудовской Аравии

Беглый взгляд не позволит опознать в Meera S автомобиль из Маранелло. Великолепное четырехместное купе Ferrari 400i (если честно, автомобиль на любителя...) было отправлено в ателье Michelotti, для преображения в нечто радикальное. В описании аукционного дома RM Sotheby's отмечается, что это последняя работа легендарного дизайнера Джованни Микелотти, хотя мастер покинул наш мир в 1980 году и наиболее вероятно, что над машиной работал его сын Эдгардо, возможно, на основе эскизов отца. В любом случае, дизайн получился более, чем странный. Хоть в профиль Meera S и выглядит спортивнее "донора", она очень похожа на купе Mazda RX-7 первого поколения, причем которую "ударили" сзади... "Складки" на крыльях - очень интересное решение.