Ferrari F40 LM Barchetta Beurlys — Почему об этом из суперкаре в Ferrari предпочли забыть

Всего было построено 19 экземпляров Ferrari F40 LM, но в Маранелло признают только 18 автомобилей оригинальными! Что не так с 19-м экземпляром?! История эта интересная и немного странная! На том конкретном автомобиле в гонках учувствовала легенда Формулы-1 Жан Алези (недавно неудачно взорвавший петарду у дома бывшего парня своей сестры), а после завершения, так сказать, "карьеры" автомобиль приобрел Жан "Бёрли" Блейтон - бельгийский миллиардер, страстно увлеченный автоспортом. Он более 15 раз выходил на старт 24 часов Ле-Мана, в основном на автомобилях Ferrari.