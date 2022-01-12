Ferrari F40 LM Barchetta Beurlys — Почему об этом из суперкаре в Ferrari предпочли забыть

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У подростков 1980-х годов над кроватью могли висеть постеры только с тремя автомобилями: Porsche 959, Lamborghini Countach или Ferrari F40. Каждый из суперкаров был свидетельством достижений автомобильной промышленности и устанавливал новые стандарты для отрасли!
Porsche, возможно, был самым технически сложным из троицы, Lamborghini - самым дерзким, а Ferrari - полноценным гоночным болидом. Это был настоящий болид Формулы-1, адаптированный для использования на дорогах общего пользования!
Ferrari F40 1987 - 1992
Говоря о F40 невозможно не упомянуть, что это был последний суперкар из Маранелло, разработанный при жизни великого и ужасного Энцо Феррари. Лучшие инженеры Ferrari разработали сумасшедший гоночный автомобиль с 2,9-литровым V8 с двумя турбинами мощностью 478 л.с. Благодаря легкому кузову из композитных материалов, F40 первым из серийных автомобилей преодолел барьер в 320 км/ч (200 миль в час!), разогнавшись до 323 км/ч. В оснащении не было никаких ненужных элементов роскоши: ни магнитолы, ни кондиционера, ни даже ковриков - автомобиль был достаточно жестким и грубым, эффективно управляться с ним могли только профессиональные гонщики.
Ferrari F40 LM 1989
Конечно, появилась и хардкорная гоночная версия - Энцо Феррари всегда рассматривал производство дорожных машин лишь как способ зарабатывания денег на финансирование гоночных программ. F40 LM был переработанным вариантам стандартного F40 для доступа к участию в американской гоночной серии IMSA GT. Изменили шасси, подвеску, кузов и настроили мотор. Финальным итогом стали сумасшедшие 720 л.с., позволяющие F40 LM развивать до 370 км/ч.
Всего было построено 19 экземпляров Ferrari F40 LM, но в Маранелло признают только 18 автомобилей оригинальными! Что не так с 19-м экземпляром?! История эта интересная и немного странная! На том конкретном автомобиле в гонках учувствовала легенда Формулы-1 Жан Алези (недавно неудачно взорвавший петарду у дома бывшего парня своей сестры), а после завершения, так сказать, "карьеры" автомобиль приобрел Жан "Бёрли" Блейтон - бельгийский миллиардер, страстно увлеченный автоспортом. Он более 15 раз выходил на старт 24 часов Ле-Мана, в основном на автомобилях Ferrari.
При всем уважении к Ferrari, бельгийца расстраивал тот факт, что F40 LM выпущено аж 19 экземпляров и их может купить практически любой миллиардер, а Блейтон хотел, чтобы его машина была уникальной. И он этого добился!
Ferrari F40 LM Barchetta Beurlys
Руками известных инженеров и кузовщиков была удалена крыша, кузов основательно видоизменён, появилось спортивное ветровое стекло, перестроена выпускная система, специалисты Формулы-1 помогли с модернизацией подвески. Автомобиль был перекрашен в желтый цвет, официальный гоночный цвет Бельгии!
Опытный глаз заметит, что на стойках массивного заднего антикрыла желтой Ferrari отсутствует название модели F40, да и на всем автомобиле нет шильдиков с гарцующим жеребцом. Дело в том, что это уже не Ferrari... Ferrari ненавидит людей, дорабатывающих свои суперкары, постоянно судится с энтузиастами, посчитавшими, что они могут улучшить произведения искусства из Маранелло. Предприимчивый бельгиец столкнулся с юридическим департаментом Ferrari лицом к лицу, в результате чего удалил все значки и надписи, свидетельствующие о происхождении автомобиля.
Сами Ferrari вычеркнули автомобиль из архивов компании и забыли о нем! Так итальянцы борются за чистоту бренда. Трудно представить, что какой-либо другой автопроизводитель исповедовал такие жесткие меры, не разрушив собственную репутацию, но Ferrari именно такие.
Кому сегодня принадлежит автомобиль не совсем ясно, но он жив и время от времени появляется на исторических гонках и трек-днях, чем бесит представителей Ferrari.
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