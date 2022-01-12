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Ferrari F40 LM Barchetta Beurlys — Почему об этом из суперкаре в Ferrari предпочли забыть

Ferrari F40 LM Barchetta Beurlys — Почему об этом из суперкаре в Ferrari предпочли забыть (22 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Ferrari F40   авто   автомир   автомобили   спорткар   суперкар   
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У подростков 1980-х годов над кроватью могли висеть постеры только с тремя автомобилями: Porsche 959, Lamborghini Countach или Ferrari F40. Каждый из суперкаров был свидетельством достижений автомобильной промышленности и устанавливал новые стандарты для отрасли!

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Метки: Ferrari   Ferrari F40   авто   автомир   автомобили   спорткар   суперкар   
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Emhyr Emreis 59 минут назад
Красота! Делали же вещи
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