Уменьшенная электрическая копия Ferrari 250 Testa Rossa для подростков

Ferrari предоставила LCC доступ к заводским чертежам Testa Rossa, чтобы буквально всё, от кузова и шасси с короткоходной подвеской до приборной панели, можно было точно уменьшить и адаптировать к юниорским требованиям. Более того, в Маранелло проявили принципиальность, когда речь зашла о материале кузова — никакого фибергласа и композитов, только сшитые вручную алюминиевые панели, как на оригинале. Данное обстоятельство лишь повысило трудозатратность изготовления, что вкупе с такими мелочами, как стилизованные под ту эпоху нестандартные 125-секционные 12-дюймовые шины Pirelli, деревянный руль Nardi или же перфорированные педали от современного Ferrari 488, довело окончательную стоимость до 93 тысяч евро. Напомним, мы всё ещё говорим о детском электромобиле.