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Уменьшенная электрическая копия Ferrari 250 Testa Rossa для подростков

Уменьшенная электрическая копия Ferrari 250 Testa Rossa для подростков (9 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   авто   автомир   автомобили   детский автомобиль   копия   
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Вам, вероятно, придется потратить около 30 миллионов евро, если вы захотите купить Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска с кузовом Scaglietti. Или вы можете купить совершенно новый, почти идентичный Ferrari Testa Rossa J за 93 000 евро. Похоже на сделку века? Но есть пара вещей, которые вам нужно знать: Testa Rossa J является электрическим и в три четверти меньше оригинала.

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Метки: Ferrari   авто   автомир   автомобили   детский автомобиль   копия   
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Сергей 2 часа назад
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Злобный Члегр Минуту назад
Я сначала прочел «12 часов Сбербанка».
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Сергей Час назад
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max 2 часа назад
Кто помнит?
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