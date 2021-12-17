Уменьшенная электрическая копия Ferrari 250 Testa Rossa для подростков

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Вам, вероятно, придется потратить около 30 миллионов евро, если вы захотите купить Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска с кузовом Scaglietti. Или вы можете купить совершенно новый, почти идентичный Ferrari Testa Rossa J за 93 000 евро. Похоже на сделку века? Но есть пара вещей, которые вам нужно знать: Testa Rossa J является электрическим и в три четверти меньше оригинала.
Британская мастерская Little Car Company (LCC) завоевала признание среди ценителей автоклассики уменьшенными ходовыми копиями Baby Bugatti Type 35 и Aston Martin DB5 Junior, включая версию для агента 007 со всеми полагающимися гаджетами. Новое детище рукастых островитян — Testa Rossa J создавалось в сотрудничестве и под присмотром Ferrari и представляет собой уменьшенную до 70 % трековую модель легендарного красного болида конца 50-х, триумфатора «Тарга Флорио» и «12 часов Себринга».
Понятное дело, массогабаритные требования реплики не позволили поселить под капот фамильный бензиновый V12, а литера J (Junior) в названии указывает целевую аудиторию машины — дети и подростки, у которых ноги дотянулись до педалей, так что стерильно-безмолвный электропривод в данном случае оказался безальтернативным. Впрочем, получить удовольствие от вождения смогут и взрослые, но невысокого роста и умеренной комплекции разумеется.
Ferrari предоставила LCC доступ к заводским чертежам Testa Rossa, чтобы буквально всё, от кузова и шасси с короткоходной подвеской до приборной панели, можно было точно уменьшить и адаптировать к юниорским требованиям. Более того, в Маранелло проявили принципиальность, когда речь зашла о материале кузова — никакого фибергласа и композитов, только сшитые вручную алюминиевые панели, как на оригинале. Данное обстоятельство лишь повысило трудозатратность изготовления, что вкупе с такими мелочами, как стилизованные под ту эпоху нестандартные 125-секционные 12-дюймовые шины Pirelli, деревянный руль Nardi или же перфорированные педали от современного Ferrari 488, довело окончательную стоимость до 93 тысяч евро. Напомним, мы всё ещё говорим о детском электромобиле.
Поскольку управлять Testa Rossa J смогут даже дети 12–14 лет, то на инструментальном уровне предусматривается контроль мощности, начиная от режима Wet мощностью 1 кВт, за которым следуют промежуточный Comfort в 4 кВт и почти профессиональные Sport и Race с их 10 и 12 кВт соответственно. Между прочим, в Race машинка легко и быстро ускоряется до 80 км/ч, из-за чего езда в ничем не защищённом открытом кузове превращается в довольно рисковое занятие на виражах, потому передвижение мини-болида за пределами автодрома по дорогам общего назначения строго запрещено. Хотя, как именно будут гонять на нём за высокими заборами частных имений, проконтролировать уже никто не сможет.
Темпы производства маленьких машин LCC обычно не превышают 5-6 штук в неделю, заявленный тираж Ferrari Testa Rossa J — 299 экземпляров.
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