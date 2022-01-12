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Автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе в Карелии

Автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе в Карелии (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 12:49
Сообщество : Аварии
Метки: Nissan   аварии   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Сегеже 42-летний водитель автомобиля Nissan Almera совершил наезд на 38-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Метки: Nissan   аварии   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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4k
onebibis Час назад
Пусть женится теперь!
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Игорь 15 минут назад
5 машин, 8 пешеходов в час и вот - встретились
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21k
Matrosskin 16 минут назад
Самый герой там чувак в красном. Пришёл позырить. Хотя бы скоряк бы вызвал, пара минут могут иметь большое значение. Понимаю, что не его обязанность, но - вот так стоять и тупо пялиться ...
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3k
Egoro 58 минут назад
И это на пустой дороге
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Олег

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