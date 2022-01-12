Автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе в Карелии

180
1
1
В Сегеже 42-летний водитель автомобиля Nissan Almera совершил наезд на 38-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Женщина только в последний момент увидела машину справа от себя. Пострадавшая получила травмы. Ей понадобилась медицинская помощь.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Твери водитель не захотел ударить другой автомобиль и принял решение сбить пешехода
- В Екатеринбурге водитель «Калины» сбил перебегавшую дорогу девочку
- Молодой водитель сбил троих человек на пешеходном переходе в Тюмени
- На пешеходном переходе в Тамбове сбили женщину
- Пешеход бросился под машину: попытка автоподставы на Урале
13
Понравилось13
Новости партнёров