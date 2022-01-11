«Лада Приора» в Северной Корее: откуда там столько российских автомобилей?

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Нет, это не фотошоп! На дорогах КНДР действительно часто встречается «Лада Приора». Так откуда там взялись российские седаны?
В далёком 2008 году правительство корейской республики заказало в Тольятти целую партию из 600 зелёных седанов Lada-2170. Кроме того, была закуплена и партия внедорожников Lada 4x4 в количестве 250 штук.
Если говорить о комплектации, то корейцы выбрали исполнение "Норма". С одной подушкой безопасности, усилителем руля, электрическими стеклоподъёмниками передних дверей и другими опциями.
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Поскольку обновляется автопарк Северной Кореи крайне медленно, то большинство Приор до сих пор на ходу. За ними ухаживают, чинят по возможности и ездят дальше. В свободную продажу они не поступали. Все шесть сотен машин разошлись между местными чиновниками.
Вот бы в России государственные лица ездили на Ладах, правда?
Вот бы в России государственные лица ездили на Ладах, правда?
Если хорошо присмотреться к фотографиям, то можно заметить элементы местного тюнинга. Например, золотистые чехлы на сиденьях с местным орнаментом.
Более того, на одной из машин даже однажды проехался лидер страны Ким Чен Ын.
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В России некоторые на 20-летних с хвостом иномарках рассекают и горды собой. А тут и 15 лет не прошло еще.
Автор, а сам ты на чем ездишь?