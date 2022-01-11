«Лада Приора» в Северной Корее: откуда там столько российских автомобилей?

Поскольку обновляется автопарк Северной Кореи крайне медленно, то большинство Приор до сих пор на ходу. За ними ухаживают, чинят по возможности и ездят дальше. В свободную продажу они не поступали. Все шесть сотен машин разошлись между местными чиновниками.



Вот бы в России государственные лица ездили на Ладах, правда?