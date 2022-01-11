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«Лада Приора» в Северной Корее: откуда там столько российских автомобилей?

«Лада Приора» в Северной Корее: откуда там столько российских автомобилей? (6 фото)

Автор:
11 января 2022 09:37
Сообщество : Автомир
Метки: LADA Priora   ВАЗ   Северная Корея   авто   автомир   автомобили   лада   
1115
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Нет, это не фотошоп! На дорогах КНДР действительно часто встречается «Лада Приора». Так откуда там взялись российские седаны?
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Метки: LADA Priora   ВАЗ   Северная Корея   авто   автомир   автомобили   лада   
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11  комментариев
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2k
tessio 45 минут назад
Северо корейцы крутятся как могут, их страна под жесточайшими санкциями 30 лет, это не запрет на ввоз пармезана. Без санкций Север обгонял Юг, и было как-то не комильфо, а так - "смотрите к чему приводит коммунизм".
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1k
Anton Chigurh 5 минут назад
Слава Товарищу Киму!
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7k
Vadim Полчаса назад
"Вот бы в России государственные лица ездили на Ладах, правда" - ну когда народ станет жить как в КНДР, то вполне возможно, что и чиновники на Ладах будут рассекать. А пока разве что как-то так:
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1k
Атомный Крот Час назад
Ну, 2008-й не такой уж и "далекий".

В России некоторые на 20-летних с хвостом иномарках рассекают и горды собой. А тут и 15 лет не прошло еще.
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1k
Glassy Час назад
"Вот бы в России государственные лица ездили на Ладах, правда?"

Автор, а сам ты на чем ездишь?
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48k
zloykoyot Час назад
Это я дальтоник или Приоры не очень зелёные?
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6k
SuperTroll Час назад
А чехлы какие шикарные на первой фотке
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161k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Занизить бы надо.
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