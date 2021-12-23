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Великолепная «Семёрка»: советскую Ладу с маленьким пробегом продали с аукциона в Техасе

Великолепная «Семёрка»: советскую Ладу с маленьким пробегом продали с аукциона в Техасе (14 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 08:45
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   ВАЗ 2107   авто   автоваз   автомир   автомобили   лада   
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С момента своего появления в далёком 1982 году ВАЗ 2107 быстро набрал популярность и стал желанным автомобилем у многих советских автолюбителей.

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Метки: ВАЗ   ВАЗ 2107   авто   автоваз   автомир   автомобили   лада   
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6k
Bjornsson 2 часа назад
да еще и с троечным движком
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12k
ss 41 минуту назад
"В Германию эти легковушки тоже экспортировались, правда, в восточную её часть – ГДР. Я думал, что машина сразу с завода туда и отправилась, но к ней сохранилась инструкция, почему-то на венгерском языке"
---
Уж не знаю куда именно эта машина экспортировалась, но номера у неё города ПирмазЕнс. А это в самой что ни на есть западной Германии.
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27k
lem02 47 минут назад
Была такая. Не машина это. Тогда радовался, а теперь понимаю - не машина!
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12k
ss 47 минут назад
За решётку радиатора, в народе её называли ХБМ (хочу быть мерседесом)
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6k
ValdemarNaftulievich 58 минут назад
Лада Фиатовна Жигулёва. 7 модели
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3k
Frank Borman 2 часа назад
Это не Лада, а самые настоящие Жигули. Советская классика, мечта любого советского человека.
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