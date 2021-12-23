Великолепная «Семёрка»: советскую Ладу с маленьким пробегом продали с аукциона в Техасе

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С момента своего появления в далёком 1982 году ВАЗ 2107 быстро набрал популярность и стал желанным автомобилем у многих советских автолюбителей.
Даже несмотря на морально устаревшую конструкцию, на момент начала производства, уходившую корнями еще к Фиат-124, глубокий так сказать рестайлинг кузова Семерке пошел на пользу. В народе её даже прозвали «советским мерседесом».
Впрочем, не только наши автолюбители полюбили ВАЗ 2107. Машина экспортировалась, причем не только в страны Восточной Европы, но и в некоторые страны западного мира. В Египте даже наладили производство, на котором Семерку выпускали до 2014 года. Поэтому увидев машину на аукционе В-а-Т в Техасе, я не сильно удивился самому факту её там присутствия. Скорее удивило её состояние.
На одометре этой великолепной Семерки красуется пробег в 37 тыс. километров, и судя по состоянию машины он не скручен. Сама машина 1989 года выпуска, то есть еще советской сборки, откуда она приехала в Техас несложно догадаться по сохранившимся немецким номерам.
В Германию эти легковушки тоже экспортировались, правда, в восточную её часть – ГДР. Я думал, что машина сразу с завода туда и отправилась, но к ней сохранилась инструкция, почему-то на венгерском языке. Не удивлюсь если свой скромный пробег Лада наматывала не только в Германии, но и в Венгрии.
Под капотом двигатель ВАЗ 2103 с карбюратором «Озон», ничего другого по году выпуска там ожидать не приходится. Родные ленточные хомуты на патрубках и шлангах намекают, что руки мастеров не успели там еще полазить. Единственное место, куда они точно залезли – передняя подвеска.
Пружины уже стоят не родные, и краска обновлена на рычагах и балке.
Напоследок заглянем в салон. Уверен, в нем еще ощущается тот самый, пресловутый «запах новых жигулей». В районе педали газа слегка подзатёрт коврик, что соответствует пробегу. Сиденья в идеальном состоянии.
Напоследок заглянем в салон. Уверен, в нем еще ощущается тот самый, пресловутый «запах новых жигулей». В районе педали газа слегка подзатёрт коврик, что соответствует пробегу. Сиденья в идеальном состоянии.
Не знаю, как вы, друзья, а я лично считаю эти сиденья лучшими из всех, ставившихся на классические модели АвтоВаза, да и среди всего советского автопрома, доступного рядовому человеку, по удобству им не было равных.
В мои юные годы эти машины считались чем-то вроде BMW c Востока. Они были быстрыми, современными, с неплозой управляемостью. Прошло 30 лет и теперь они редкость, а увидеть «Жигули» в Техасе - это как испытать короткое замыкание мозга, написал в комментарии к лоту некто Sjalabais.
Неудивительно, что машина привлекла к себе массу внимания и стартовая цена в $500 к концу торгов перевалила за $8500. Если вдуматься, не так уж и много, ведь и у нас цены на подобные «капсулы» нередко подбираются к миллиону рублей.
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Уж не знаю куда именно эта машина экспортировалась, но номера у неё города ПирмазЕнс. А это в самой что ни на есть западной Германии.