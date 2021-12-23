Великолепная «Семёрка»: советскую Ладу с маленьким пробегом продали с аукциона в Техасе

Впрочем, не только наши автолюбители полюбили ВАЗ 2107. Машина экспортировалась, причем не только в страны Восточной Европы, но и в некоторые страны западного мира. В Египте даже наладили производство, на котором Семерку выпускали до 2014 года. Поэтому увидев машину на аукционе В-а-Т в Техасе, я не сильно удивился самому факту её там присутствия. Скорее удивило её состояние.