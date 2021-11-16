Достойна ли легенда Lada Niva Legend своего величественного имени? Британец протестировал наш внедорожник

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За последние несколько лет Lada Niva претерпела значительные изменения. Сегодня в продаже есть две отдельные модельные линии. "Нива" Travel является более цивилизованным маленьким внедорожником. Есть также Niva Legend, которая является слегка модернизированным вариантом классической "Нивы" 70-х. Но достоин ли этот кроссовер своего величественного имени Legend?
Журналист сайта CarWow Мэтт Уотсон выпустил на YouTube видеообзор Lada Niva Legend, в котором испытал его лёгким бездорожьем, а также проверил способности внедорожника в разгоне на дистанции в четверть мили (402 метра).
Уотсон отметил прогрессивность концепции «Нивы» (по меркам середины 1970‑х), похвалил внешность и отметил, что её двери закрываются с тем же звуком, что на Гелендевагене и старых Porsche 911. Однако обратил внимание, что у машины слишком дешёвые материалы отделки интерьера, тесный второй ряд и маленький багажник с ограниченными возможностями трансформации. Кроме того, Уотсон удивился, что у Niva Legend есть подушка безопасности в спинке сиденья, но нет в руле.
На ходу кроссовер тоже произвёл на журналиста неоднозначное впечатление: Lada оказалась достаточно удобной в городских условиях и на небольших скоростях, однако за пределами мегаполиса разочаровала парусностью и слабым двигателем, ограничивающим возможности обгона.
Кроме того, Мэтт Уотсон проверил Niva Legend на лёгком бездорожье и знаменитом прямике, где CarWow проводит соревнования на скорость. До 60 миль в час (97 километров в час) «Нива» разогналась за 19 секунд, проехав дистанцию в четверть мили за 21,2 секунды.
Согласно ролику, в Великобритании отечественный кроссовер в комплектации Luxe стоит 17 500 фунтов стерлингов (1,67 миллиона рублей). В России аналогичный автомобиль на миллион рублей дешевле.
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Метки: ВАЗ авто автомир автомобили лада нива тест-драйв
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"Согласно ролику, в Великобритании отечественный кроссовер в комплектации Luxe стоит 17 500 фунтов стерлингов (1,67 миллиона рублей). В России аналогичный автомобиль на МИЛЛИОН рублей дешевле!!!"
Журналист оценивает автомобиль исходя из его СТОИМОСТИ!!!! Есть "не нормальные" готовые купить "стоковую" Ниву за 1,67 миллиона рублей? Нет? Вот и я о том же!
- Нива, УАЗ.....
Заколдованный круг.
Разработать и сделать что-то новое? Денег нет.
А чтобы заработать денег надо продавать новое. А его нет. Круг замкнулся.
- Конечно можно пойти по китайскому пути, начать копи.издинг.
Но, и для того подхода нужны деньги и технологии. А их у нас нет. Санкции и все такое.
- Ребята на УАЗ и ВАЗ, вы делаете одно и тоже с маленькими изменениями лет по 50, хорошо у вас нет ничего для производства нового.
Тогда,хотя бы может надо было давно уже делать старое, но в идеале?
До сих пор на НИВЕ и УАЗе старые 50и летние болячки. Собрано все через болт на отъе.сь.
Не дано победить коррозию? Говенную сборку? Доработать и вывести в скромный идеал внутреннюю отделку? 50 лядских лет, 50 а может и больше топтания на месте.....
- А наши маркетинг-менеджеры от РФ автопрома отличную политику себе придумали.
Как ни куя не делать и продавать. Оказывается у нас машины легендарные и проверенные временем. Все. И менять ничего не надо. Идеал не нуждается ни в чем.))
- А почему наши авто такие не дорогие(были) и не особо современные?
А потому, что если наши начали бы производить современные авто,то цена бы поднялась и наши авто по цене стали бы конкурировать с теми же корейцами(хотя бы).
А конкуренция заставляет менеджмент суетиться,думать,работать....
А зачем это нашим менеджерам?
Нет, лучше продавать дешевое авто и оставаться в дешевом сегменте где нет конкуренции.
- Да.Не надейтесь на Рено-Ниссан, мол де они поднимут наш автопром. Не поднимут.
А если только приподнимут с постоянным отставанием от мирового-передового лет в 10.
Ибо кто будет дарить чужому государству передовое и современное? Конкурента себе растить?
Вы смотрите с точни зрения использования машины в личных целях, но:
Основной потребитель УАЗа - это силовики. Сколько живёт автомобиль в условиях боя? Так зачем его делать дорогим? К тому-же в этих условиях важна ремонтопригодность, т.е. способность починить всё на коленке.
Другой потребитель УАЗа - это предприятия. Что только на Буханки не ставят: от реанимобиля до оборудования для исследования нефтяных и газовых скважин. Это платформа. Так зачем делать её дорогой? Буханка с комфортабельным салоном = Мицубиши Делика (или похожие модели GMC), а велик ли на них спрос?
Нива... Каждый автомобиль покупают для чего-то, благо сейчас есть выбор. Ниву берут для поездок по просёлкам те, кому нужен дешовый, простой в обслуживании автомобиль.
Именно поэтому эти модели не сходят с конвейера десятилетиями, как Ан-2 в авиации. Они заняли свою нишу, нашли своего покупателя.
А что касается нашего автопрома вообще, то тут с Вами согласен.
Поставить резину позубастее и загнать в нормальные говна вместе в другими кроссоверами, тогда бы ещё претендовали на какую-то объективность.