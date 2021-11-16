Достойна ли легенда Lada Niva Legend своего величественного имени? Британец протестировал наш внедорожник

Уотсон отметил прогрессивность концепции «Нивы» (по меркам середины 1970‑х), похвалил внешность и отметил, что её двери закрываются с тем же звуком, что на Гелендевагене и старых Porsche 911. Однако обратил внимание, что у машины слишком дешёвые материалы отделки интерьера, тесный второй ряд и маленький багажник с ограниченными возможностями трансформации. Кроме того, Уотсон удивился, что у Niva Legend есть подушка безопасности в спинке сиденья, но нет в руле.