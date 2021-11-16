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Достойна ли легенда Lada Niva Legend своего величественного имени? Британец протестировал наш внедорожник

Достойна ли легенда Lada Niva Legend своего величественного имени? Британец протестировал наш внедорожник (5 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 10:21
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   авто   автомир   автомобили   лада   нива   тест-драйв   
1781
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За последние несколько лет Lada Niva претерпела значительные изменения. Сегодня в продаже есть две отдельные модельные линии. "Нива" Travel является более цивилизованным маленьким внедорожником. Есть также Niva Legend, которая является слегка модернизированным вариантом классической "Нивы" 70-х. Но достоин ли этот кроссовер своего величественного имени Legend?

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Метки: ВАЗ   авто   автомир   автомобили   лада   нива   тест-драйв   
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23  комментария
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1k
Андрей Ы. 3 часа назад
Движок бы Ниве помощнее, дизель сил на 100-120, цены бы ей не было.
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679
The Graff 14 минут назад
Весь смысл этого обзора кроется в последнем абзаце:
"Согласно ролику, в Великобритании отечественный кроссовер в комплектации Luxe стоит 17 500 фунтов стерлингов (1,67 миллиона рублей). В России аналогичный автомобиль на МИЛЛИОН рублей дешевле!!!"
Журналист оценивает автомобиль исходя из его СТОИМОСТИ!!!! Есть "не нормальные" готовые купить "стоковую" Ниву за 1,67 миллиона рублей? Нет? Вот и я о том же!
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1k
Konradini Полчаса назад
Смотрю этого парня регулярно. Нет в нем призрения и хамства. Объективно и с юмором. По моему мнению, один из самых лучших обзорщиков. Но если обзор для покупки, то надо поискать более развернутые обзоры. Для общего развития норамально. А вот Даг Демуро прокололся на ГАЗ-24. Он ее тупо обхаял. Возможно, и есть за что..., но предвзятость к "империи зла" была более чем очевидна. Больше его не смотрю. А мистер Уотсон не пал в грязь лицом с Нивой. Просто поведал о ней... и всё. :)
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155
Степан Злыгостев Час назад
Марат-Борода круче на Нивы обзоры делает
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2k
Sergius SPb Час назад
Я не люблю хаять сделанное другими,но вот наш автопром это нечто.
- Нива, УАЗ.....
Заколдованный круг.
Разработать и сделать что-то новое? Денег нет.
А чтобы заработать денег надо продавать новое. А его нет. Круг замкнулся.
- Конечно можно пойти по китайскому пути, начать копи.издинг.
Но, и для того подхода нужны деньги и технологии. А их у нас нет. Санкции и все такое.
- Ребята на УАЗ и ВАЗ, вы делаете одно и тоже с маленькими изменениями лет по 50, хорошо у вас нет ничего для производства нового.
Тогда,хотя бы может надо было давно уже делать старое, но в идеале?
До сих пор на НИВЕ и УАЗе старые 50и летние болячки. Собрано все через болт на отъе.сь.
Не дано победить коррозию? Говенную сборку? Доработать и вывести в скромный идеал внутреннюю отделку? 50 лядских лет, 50 а может и больше топтания на месте.....
- А наши маркетинг-менеджеры от РФ автопрома отличную политику себе придумали.
Как ни куя не делать и продавать. Оказывается у нас машины легендарные и проверенные временем. Все. И менять ничего не надо. Идеал не нуждается ни в чем.))
- А почему наши авто такие не дорогие(были) и не особо современные?
А потому, что если наши начали бы производить современные авто,то цена бы поднялась и наши авто по цене стали бы конкурировать с теми же корейцами(хотя бы).
А конкуренция заставляет менеджмент суетиться,думать,работать....
А зачем это нашим менеджерам?
Нет, лучше продавать дешевое авто и оставаться в дешевом сегменте где нет конкуренции.
- Да.Не надейтесь на Рено-Ниссан, мол де они поднимут наш автопром. Не поднимут.
А если только приподнимут с постоянным отставанием от мирового-передового лет в 10.
Ибо кто будет дарить чужому государству передовое и современное? Конкурента себе растить?
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7k
КОСТЯН Час назад
Забыли написать, при съёмке этого ролика, Нива ломалась 50 раз
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1k
Павел Христенко 2 часа назад
На трассе плохо едет! А Ламборжини он , наверное, на болоте будет тестировать?
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1k
Maxim 2 часа назад
Обзор в стиле британских учёных.
Поставить резину позубастее и загнать в нормальные говна вместе в другими кроссоверами, тогда бы ещё претендовали на какую-то объективность.
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718
Квантовый_Слесарь_82 3 часа назад
С переводом.
Ссылка youtu.be
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