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Откуда взялось название «Нива»: правда о названии автомобиля

Откуда взялось название «Нива»: правда о названии автомобиля (4 фото)

Автор:
01 декабря 2021 09:52
Сообщество : Автомир
Метки: Lada Niva   ВАЗ   авто   автомир   автомобили   ваз 2121   лада   нива   факты   
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Как известно, название автомобиля «Нива» не имеет отношения к обработанным полям. Бытует мнение, что оно получилось сложением первых букв имён детей главных разработчиков, но на самом деле это тоже не так!
45 лет назад, в ноябре 1976 года была официально зарегистрирована торговая марка NIVA. До старта серийного выпуска автомобиля оставалось менее полугода, но само название возникло еще раньше. О его появлении есть широко известная легенда.
Название «Нива» образовано из имен детей разработчиков: Наталья, Ирина (дочери ведущего конструктора автомобиля П. Прусова), Вадим и Андрей (сыновья главного конструктора ВАЗа В. Соловьева). Это история, отмеченная в Википедии, кочующая из публикации в публикацию. И неизменно вызывающая недоумение, возмущение у ветеранов ВАЗа, которые знают, что это неправда!
Недавно напомнил об этом дизайнер «Нивы» Валерий Семушкин: "У Владимира Соловьева не было сына Вадима! А был сын Сергей. Что же, по этой логике машина должна называться «Ниса»?"

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Метки: Lada Niva   ВАЗ   авто   автомир   автомобили   ваз 2121   лада   нива   факты   
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Ямщик 51 минуту назад
Думал на шаг вперёд, молодец! Не то что "Паджеро")))
P. S. Смотри испанский перевод.
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