Откуда взялось название «Нива»: правда о названии автомобиля

268
4
Как известно, название автомобиля «Нива» не имеет отношения к обработанным полям. Бытует мнение, что оно получилось сложением первых букв имён детей главных разработчиков, но на самом деле это тоже не так!
45 лет назад, в ноябре 1976 года была официально зарегистрирована торговая марка NIVA. До старта серийного выпуска автомобиля оставалось менее полугода, но само название возникло еще раньше. О его появлении есть широко известная легенда.
Название «Нива» образовано из имен детей разработчиков: Наталья, Ирина (дочери ведущего конструктора автомобиля П. Прусова), Вадим и Андрей (сыновья главного конструктора ВАЗа В. Соловьева). Это история, отмеченная в Википедии, кочующая из публикации в публикацию. И неизменно вызывающая недоумение, возмущение у ветеранов ВАЗа, которые знают, что это неправда!
Недавно напомнил об этом дизайнер «Нивы» Валерий Семушкин: "У Владимира Соловьева не было сына Вадима! А был сын Сергей. Что же, по этой логике машина должна называться «Ниса»?"
45 лет назад, в ноябре 1976 года была официально зарегистрирована торговая марка NIVA. До старта серийного выпуска автомобиля оставалось менее полугода, но само название возникло еще раньше. О его появлении есть широко известная легенда.
Название «Нива» образовано из имен детей разработчиков: Наталья, Ирина (дочери ведущего конструктора автомобиля П. Прусова), Вадим и Андрей (сыновья главного конструктора ВАЗа В. Соловьева). Это история, отмеченная в Википедии, кочующая из публикации в публикацию. И неизменно вызывающая недоумение, возмущение у ветеранов ВАЗа, которые знают, что это неправда!
Недавно напомнил об этом дизайнер «Нивы» Валерий Семушкин: "У Владимира Соловьева не было сына Вадима! А был сын Сергей. Что же, по этой логике машина должна называться «Ниса»?"
Попробуем разобраться в этой истории. Для начала просто представим себе — а реально ли в советских условиях назвать автомобиль аббревиатурой из имен собственных детей? В самые тоталитарные времена автомобили именовались по аббревиатуре завода-производителя, где вполне могли сквозить фамилии первых или великих людей страны: Ленин, Сталин, Молотов, Горький. Но чтобы кто-то произвольно присваивал массовому советскому автомобилю имена своих близких родственников? Это трудно представить.
Откуда же взялась информация об именах детей в названии «Нива»? В Сети есть единственный источник — интервью ведущего конструктора автомобиля Петра Прусова, данное журналу «Итоги» в 2012 году. Тут надо знать, что Прусов был острослов и шутник. Об этом вспоминают многие, кто его знал; чувством юмора, каламбурами и прибаутками пронизаны его интервью и опубликованные воспоминания. Видимо, пошутил он и в тот раз.
Слово не воробей, а печатное слово — тем более. И вот что напечатано в книге о первом главном конструкторе ВАЗа, Владимире Соловьеве. Его сын — Сергей, 1944 года рождения, и ни о каком Вадиме нет ни слова. Книга называется «Владимир Сергеевич Соловьев, человек, конструктор, творец», издана в 2000 году клубом ветеранов ВАЗа.
Откуда же взялась информация об именах детей в названии «Нива»? В Сети есть единственный источник — интервью ведущего конструктора автомобиля Петра Прусова, данное журналу «Итоги» в 2012 году. Тут надо знать, что Прусов был острослов и шутник. Об этом вспоминают многие, кто его знал; чувством юмора, каламбурами и прибаутками пронизаны его интервью и опубликованные воспоминания. Видимо, пошутил он и в тот раз.
Слово не воробей, а печатное слово — тем более. И вот что напечатано в книге о первом главном конструкторе ВАЗа, Владимире Соловьеве. Его сын — Сергей, 1944 года рождения, и ни о каком Вадиме нет ни слова. Книга называется «Владимир Сергеевич Соловьев, человек, конструктор, творец», издана в 2000 году клубом ветеранов ВАЗа.
Творец — и это еще просто сказано! Владимир Сергеевич — знаковая фигура в истории российского автомобилестроения. Он принимал участие в создании первой «Волги», знаменитой ГАЗ-21. В качестве ведущего конструктора он участвовал в проектировании ГАЗ-24, работал и над «Чайкой». Как воспоминали ветераны ГАЗа, он был одним из тех, кто спас «Победу», производство которой было приостановлено по ряду причин, среди которых — недостаточная динамика и высокий расход топлива. Соловьев спроектировал новую трансмиссию — и машина поехала! Работал он и над боевой техникой, в частности, над самой массовой советской самоходкой военного периода — Су-76М. В. С. Соловьев занимал должность главного конструктора ВАЗа с 1966 года. Он участвовал в выборе лицензионного автомобиля для производства в Тольятти, курировал доработку ФИАТ-124 под российские условия — лишь после полной модернизации зарубежный прототип превратился в ВАЗ-2101, который был назван «Российским автомобилем столетия». При Соловьеве зародилась конструкторская служба ВАЗа, предназначенная не для только сопровождения действующего производства, как планировалось изначально, но и для создания новых моделей. Первые микролитражки, переднеприводные образцы, электромобили, наконец, «Нива» и амфибия на ее базе — сразу несколько смелых проектов стартовали в начале 70-х. Владимир Соловьев ушел из жизни рано, в 1975-м, не увидев, как разработанные им концепции доказали свою успешность... По воспоминаниям соратников, Соловьев был очень скромным человеком, и уж точно не позволил бы себе такого — называть автомобиль в честь членов своей семьи.
Сегодня в музее ГАЗа на стенах висят исторические фотографии: не читая подписи, Соловьева трудно узнать в молодом и худощавом инженере у кульмана. А на АВТОВАЗе Соловьев встречает каждого, кто посещает главный корпус службы инжиниринга: бюст первого главного конструктора установлен на входе в здание.
Сегодня в музее ГАЗа на стенах висят исторические фотографии: не читая подписи, Соловьева трудно узнать в молодом и худощавом инженере у кульмана. А на АВТОВАЗе Соловьев встречает каждого, кто посещает главный корпус службы инжиниринга: бюст первого главного конструктора установлен на входе в здание.
Ну а что касается названия «Нива» — оно появилось на эскизах еще в начале 1970-х, и в 1976 году было оформлено на государственном уровне. Опубликованы рукописные заметки дизайнера «Нивы» Валерия Семушкина, который отстаивал это название в разных инстанциях — там видно, как рождалось имя, сегодня известное во всем мире.
Как гласят записки Валерия Семушкина, слово «Нива» не только благозвучно и вызывает положительные ассоциации на русском языке, но и на иностранных смотрится выигрышно.
Так, nival переводится как «снежный» с немецкого и английского, niveau означает «горизонт» по-французски. На чешском и польском niva означает то же самое, что и у нас. По-японски niva — это «сад», а nuevo переводится с испанского как «новый».
Как гласят записки Валерия Семушкина, слово «Нива» не только благозвучно и вызывает положительные ассоциации на русском языке, но и на иностранных смотрится выигрышно.
Так, nival переводится как «снежный» с немецкого и английского, niveau означает «горизонт» по-французски. На чешском и польском niva означает то же самое, что и у нас. По-японски niva — это «сад», а nuevo переводится с испанского как «новый».
Источник:
Ссылки по теме:
- Появились первые фотографии обновленной Lada Niva в стиле Toyota RAV4
- 21 километр за 15 минут: «Нива» проехала по легендарной трассе Нюрбургринг
- Немцы превратили российскую «Ниву» в электромобиль
- В Японию завезли новую Lada Niva Travel, там за нее просят более двух миллионов рублей
- Гонщики-любители из Европы намерены покорить «Дакар» на стареньких Lada Niva
22
Понравилось22
Новости партнёров
P. S. Смотри испанский перевод.