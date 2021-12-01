Откуда взялось название «Нива»: правда о названии автомобиля

Творец — и это еще просто сказано! Владимир Сергеевич — знаковая фигура в истории российского автомобилестроения. Он принимал участие в создании первой «Волги», знаменитой ГАЗ-21. В качестве ведущего конструктора он участвовал в проектировании ГАЗ-24, работал и над «Чайкой». Как воспоминали ветераны ГАЗа, он был одним из тех, кто спас «Победу», производство которой было приостановлено по ряду причин, среди которых — недостаточная динамика и высокий расход топлива. Соловьев спроектировал новую трансмиссию — и машина поехала! Работал он и над боевой техникой, в частности, над самой массовой советской самоходкой военного периода — Су-76М. В. С. Соловьев занимал должность главного конструктора ВАЗа с 1966 года. Он участвовал в выборе лицензионного автомобиля для производства в Тольятти, курировал доработку ФИАТ-124 под российские условия — лишь после полной модернизации зарубежный прототип превратился в ВАЗ-2101, который был назван «Российским автомобилем столетия». При Соловьеве зародилась конструкторская служба ВАЗа, предназначенная не для только сопровождения действующего производства, как планировалось изначально, но и для создания новых моделей. Первые микролитражки, переднеприводные образцы, электромобили, наконец, «Нива» и амфибия на ее базе — сразу несколько смелых проектов стартовали в начале 70-х. Владимир Соловьев ушел из жизни рано, в 1975-м, не увидев, как разработанные им концепции доказали свою успешность... По воспоминаниям соратников, Соловьев был очень скромным человеком, и уж точно не позволил бы себе такого — называть автомобиль в честь членов своей семьи.



Сегодня в музее ГАЗа на стенах висят исторические фотографии: не читая подписи, Соловьева трудно узнать в молодом и худощавом инженере у кульмана. А на АВТОВАЗе Соловьев встречает каждого, кто посещает главный корпус службы инжиниринга: бюст первого главного конструктора установлен на входе в здание.