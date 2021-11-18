Кожаный салон и перегородка между водителем и пассажирами: редкий лимузин ВАЗ-21109 «Консул»

591
4
1
В Сети показали фото редкого лимузина АвтоВАЗ, который выпускался на заказ - ВАЗ-21109 "Консул". Автомобиль был представлен на автосалоне в 1996 году.
ВАЗ-21109 «Консул» представили в рамках Московского автосалона в 1996 году. Двухцветный лимузин, построенный на базе ВАЗ-2110, получил кузов, длина которого составила почти пять метров. Под капотом автомобиля установили 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 93 лошадиные силы. Lada Consul собирали мелкими партиями на автозаводе в Тольятти для частных заказчиков вплоть до 2006 года.
Главной особенностью модели стал роскошный салон, отделанный натуральной кожей и деревом, который вмещал четырех человек.
Комплектация лимузина включала два раздельных задних кресла, складные столики, а также небольшой телевизор, холодильник и мини-бар.
Источник:
Ссылки по теме:
- Lada Revolution — почему провалился первый спорткар АвтоВАЗа
- ВАЗ-2106 почти без пробега выставили на продажу за 3,8 млн рублей
- Lada Carlota — бельгийская версия Lada Samara
- Отечественный трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108: насколько он был советским?
- Эстонцы оживили старенькую «Ниву», простоявшую под открытым небом около 10 лет
11
Понравилось11
Новости партнёров
Странно, почему чиновники покупают мерсы, когда была такая 10-ка
Мне кажется расчет был на тех кто купить его чисто поржать, типа отдыхая с друзьями в бане сказать "Гладите чо у меня есть, ладазин (или жигулимузин) такой только у меня и у Майкла Джексона"