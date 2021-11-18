Кожаный салон и перегородка между водителем и пассажирами: редкий лимузин ВАЗ-21109 «Консул»

ВАЗ-21109 «Консул» представили в рамках Московского автосалона в 1996 году. Двухцветный лимузин, построенный на базе ВАЗ-2110, получил кузов, длина которого составила почти пять метров. Под капотом автомобиля установили 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 93 лошадиные силы. Lada Consul собирали мелкими партиями на автозаводе в Тольятти для частных заказчиков вплоть до 2006 года.