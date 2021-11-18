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Кожаный салон и перегородка между водителем и пассажирами: редкий лимузин ВАЗ-21109 «Консул»

Кожаный салон и перегородка между водителем и пассажирами: редкий лимузин ВАЗ-21109 «Консул» (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 14:10
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   авто   автоваз   автомир   автомобили   ваз 2110   лада   лимузин   
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В Сети показали фото редкого лимузина АвтоВАЗ, который выпускался на заказ - ВАЗ-21109 "Консул". Автомобиль был представлен на автосалоне в 1996 году.

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Метки: ВАЗ   авто   автоваз   автомир   автомобили   ваз 2110   лада   лимузин   
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3  комментария
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23k
Юрьевич 2 часа назад
Судя по следам на плитке у новой уже потекло масло?

Странно, почему чиновники покупают мерсы, когда была такая 10-ка
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1k
Sanek 24 минуты назад
Жигузин
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845
Тарас Карпенко Полчаса назад
У меня один вопрос: Зачем?
Мне кажется расчет был на тех кто купить его чисто поржать, типа отдыхая с друзьями в бане сказать "Гладите чо у меня есть, ладазин (или жигулимузин) такой только у меня и у Майкла Джексона"
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