«Ниву» превратили в седельный тягач с удлинённой колёсной базой

Пётр установил в автомобиль доработанный силовой агрегат объёмом 1,8 литра с отдачей в 100 лошадиных сил. Также разработчик добавил самоблокирующиеся дифференциалы для двух мостов. К тому же колесная база машины увеличилась на 800 мм и достигла размера в 3650 мм. Максимальная длина для грузовой платформы составит 3100 мм. Кроме того, новый тягач обзавёлся рычажной подвеской на пневморессорах. При этом отмечается, что для модификации этой модели с грузовой платформой и одноосным задком могут быть доступны два варианта исполнения: как с дополнительными пневморессорами, так и без них.