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«Ниву» превратили в седельный тягач с удлинённой колёсной базой

«Ниву» превратили в седельный тягач с удлинённой колёсной базой (8 фото)

Автор:
14 декабря 2021 15:06
Сообщество : Автомир
Метки: Lada Niva   Lada тягач   ВАЗ   авто   автомир   автомобили   ваз. нива   лада   
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В Тольятти создали интересную для легкового автомобиля модификацию: на базе внедорожника Lada Niva построен седельный тягач. Если конкретнее, то основой послужил фургон ВИС-2346, использующий агрегаты и переднюю часть кузова "Нивы".
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Метки: Lada Niva   Lada тягач   ВАЗ   авто   автомир   автомобили   ваз. нива   лада   
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3  комментария
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babuby 2 часа назад
Много чего можно сделать из Нивы. Но вот сделать Ниву надёжным автомобилем, не удалось пока ещё ни кому!
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440
Чумной Доктор 6 минут назад
У цена ?? думаю на эти деньги можно купить что-то проще, качественней мощнее и надежней
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246
Knives22 2 часа назад
Вот что возить такая нива будет с её 100 лошадиным монстром.
Ссылка www.youtube.com
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