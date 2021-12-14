«Ниву» превратили в седельный тягач с удлинённой колёсной базой

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В Тольятти создали интересную для легкового автомобиля модификацию: на базе внедорожника Lada Niva построен седельный тягач. Если конкретнее, то основой послужил фургон ВИС-2346, использующий агрегаты и переднюю часть кузова "Нивы".
Автолюбитель Пётр Груздев, который давно увлекается отечественными машинами LADA и переделывает их под разные нужды (повседневное использование, туризм и т.п.), представил свою очередную разработку. На этот раз россиянин сделал из коммерческого пикапа LADA Niva Legend ВИС-2346 тягач, который и продемонстрировал публике на своей странице в Instagram.
Пётр установил в автомобиль доработанный силовой агрегат объёмом 1,8 литра с отдачей в 100 лошадиных сил. Также разработчик добавил самоблокирующиеся дифференциалы для двух мостов. К тому же колесная база машины увеличилась на 800 мм и достигла размера в 3650 мм. Максимальная длина для грузовой платформы составит 3100 мм. Кроме того, новый тягач обзавёлся рычажной подвеской на пневморессорах. При этом отмечается, что для модификации этой модели с грузовой платформой и одноосным задком могут быть доступны два варианта исполнения: как с дополнительными пневморессорами, так и без них.
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Сообщается, что разработка Груздева в данный момент готовится к сертификации. В дальнейшем не исключено производство таких автомобилей для широкой продажи. Пётр отметил, что уже сейчас разработано более тридцати вариантов исполнения для данного тягача. Заметим, что машина будет относиться к категории B.
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Метки: Lada Niva Lada тягач ВАЗ авто автомир автомобили ваз. нива лада
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