Cтраховые компании подали коллективное заявление на "главного автоподставщика страны"

Юрист из Москвы устроил 70 аварий за два года. И с каждой заработал около 2 миллионов рублей.
Страховщики совместно с транспортными компаниями подали коллективные заявления в столичные МВД и прокуратуру на юриста Евгения Афанасьева, который, по их мнению, "профессионально" занимается автоподставами. Или 26-летнему москвичу настолько не везёт, что каждые 2 недели он попадает в однотипные ДТП?
На счету Афанасьева 70 аварий за 2 года, львиная доля которых (60 ДТП), произошла в этом году. Все ДТП, в которых побывал ушлый или очень невезучий юрист, произошли на участках с круговым движением, второй участник аварии всегда грузовой автомобиль, принадлежащий какой-либо транспортной компании (юридическому лицу). Тут даже у следователя с синдромом Дауна должно было что-то щелкнуть в голове, но это дело, тем не менее, вынуждены раскручивать журналисты.
Дальше интереснее: Афанасьев всегда попадает в аварии на стареньком, но люксовом Bentley Continental, которых у него целых три штуки. Ремонт такого авто с учетом оригинальных запчастей стоит очень дорого.
Все ДТП как на подбор: грузовик совершает съезд с кругового движения, а "Бентли" уходит в "мертвую зону" и случайно врезается в его борт
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После аварии Афанасьев обращается в страховую компанию с требованием возместить ущерб в размере 400 тысяч. А затем предъявляет претензии владеющей грузовиком компании, и через суд взыскивает порядка 1,5 млн рублей. Таким образом на каждой аварии Афанасьев зарабатывает около двух миллионов рублей (за все аварии примерно 130 миллионов). Зарабатывает, конечно, не один. Впрочем, это еще нужно доказать, ведь на суде "автоподставщик" всегда предъявляет доказательства, что всю полученную сумму направляет на ремонт дорогостоящего автомобиля.
Есть подозрения, что в связке с Афанасьевым "трудятся" и сотрудники ГИБДД, и работники адвокатской конторы "Канонъ", где числится 26-летний юрист, и судьи, которые всегда принимают решения в его пользу. К слову, большинство заседаний по делам "невезучего" водителя приходятся на Перовский районный суд Москвы.
Еще журналистам удалось выяснить, что один из коллег Афанасьева, 40-летний Сергей Скороходов, занимается продажей оригинальных запчастей от "Континенталя". Правда, в его ассортименте только крылья, капоты и бамперы, которые по удивительному стечению обстоятельств чаще всего страдают в авариях Афанасьева. При этом за запчастями потенциальному покупателю надо ехать по адресу, где зарегистрирована мать Евгения. Тоже, видимо, случайность.
Группа потерпевших насчитывает 27 юридических лиц и более 20 страховых компаний. В июле нынешнего года им отказали в возбуждении уголовного дело против злостного "мошенника", поскольку в действиях Афанасьева отсутствовал состав преступления.
И ещё: Евгений называет себя "решалой". К нему часто обращаются нарушители с просьбой утрясти вопросы с серьёзными штрафами или отъёмом прав. И он решает, причем как на уроне ГИБДД, так и на уровне суда (Перовского)
Один из сотрудников страховой компании рассказал, что услышал на суде, как Афанасьев на вопрос судьи о частых авариях, ответил, что во всем виновата цыганка, которая навела на него порчу.
Журналисты РЕН-ТВ тоже провели собственное расследование:
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Да, и сказочки про "у него в ГИБДД связи и судьи знакомые" - фуфел галимый: на видео четко видно подряд несколько эпизодов, как газельки совершают одно и то же нарушение. Т.е. ему тупо не нужны никакие связи - он банально не виноват в ДТП. Как ты там ни крути - он не нарушал, газель - нарушила, даже если у него каждый день такие ДТП будут судье просто не к чему тут придраться.
что вы будете делать при дтп с ним ?
кричать - караул! беспридел ! ????
жаловаться в перовский суд ?
звонить путину на прямую линию в конце года ?
Тут системная проблема ((((
Это так, между прочим, чтобы при встрече слегка притормозить и у..бать вправо старушку бентлю в зад до перестроения. Машина и КАСКО позволяют, а прибыль еще никому не мешала ))
Но скорее всего ему ничего не будет.
Обидно конечно, но из за таких как он и ростут цены на осаго
а здесь "ловят" "безмозглых газелистов", которые ездят не глядя на разметку - и в дтп признаётся пострадавшим.
кстати с вероятность 99% суд посоветует компаниям-перевозчикам, подавшим иск, не экономить на зарплате водителей, а нанять людей, знающих и соблюдающих пдд вместо гастрабайтеров ...
Но еще интересней - это увидеть здесь камменты всех все тех, кто его так защищал пару дней назад )))
Фантазии ноль.
Интересно чем закончится? Там ведь очень много людей замешано, в том числе судьи, полицейские, прочая администрация...
Соблюдай правила съезда с кругового движения и поставь доп зеркала. И никак ушлых юристов... А то любимая фраза... Он был в мертвой зоне...
бентли далеко от места и едет медленно . но при перестроении грузовика ускоряется и врезается.
Клуб любителей мягкой... передницы