Cтраховые компании подали коллективное заявление на "главного автоподставщика страны"

Страховщики совместно с транспортными компаниями подали коллективные заявления в столичные МВД и прокуратуру на юриста Евгения Афанасьева, который, по их мнению, "профессионально" занимается автоподставами. Или 26-летнему москвичу настолько не везёт, что каждые 2 недели он попадает в однотипные ДТП?





На счету Афанасьева 70 аварий за 2 года, львиная доля которых (60 ДТП), произошла в этом году. Все ДТП, в которых побывал ушлый или очень невезучий юрист, произошли на участках с круговым движением, второй участник аварии всегда грузовой автомобиль, принадлежащий какой-либо транспортной компании (юридическому лицу). Тут даже у следователя с синдромом Дауна должно было что-то щелкнуть в голове, но это дело, тем не менее, вынуждены раскручивать журналисты.





Дальше интереснее: Афанасьев всегда попадает в аварии на стареньком, но люксовом Bentley Continental, которых у него целых три штуки. Ремонт такого авто с учетом оригинальных запчастей стоит очень дорого.