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Cтраховые компании подали коллективное заявление на "главного автоподставщика страны"

Cтраховые компании подали коллективное заявление на "главного автоподставщика страны" (5 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2021 21:23
Сообщество : Автомир
Метки: Москва   автоподставы   бентли   заявление   страховые компании   суд   
3084
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Юрист из Москвы устроил 70 аварий за два года. И с каждой заработал около 2 миллионов рублей.

Страховщики совместно с транспортными компаниями подали коллективные заявления в столичные МВД и прокуратуру на юриста Евгения Афанасьева, который, по их мнению, "профессионально" занимается автоподставами. Или 26-летнему москвичу настолько не везёт, что каждые 2 недели он попадает в однотипные ДТП?


На счету Афанасьева 70 аварий за 2 года, львиная доля которых (60 ДТП), произошла в этом году. Все ДТП, в которых побывал ушлый или очень невезучий юрист, произошли на участках с круговым движением, второй участник аварии всегда грузовой автомобиль, принадлежащий какой-либо транспортной компании (юридическому лицу). Тут даже у следователя с синдромом Дауна должно было что-то щелкнуть в голове, но это дело, тем не менее, вынуждены раскручивать журналисты.


Дальше интереснее: Афанасьев всегда попадает в аварии на стареньком, но люксовом Bentley Continental, которых у него целых три штуки. Ремонт такого авто с учетом оригинальных запчастей стоит очень дорого.

После аварии Афанасьев обращается в страховую компанию с требованием возместить ущерб в размере 400 тысяч. А затем предъявляет претензии владеющей грузовиком компании, и через суд взыскивает порядка 1,5 млн рублей. Таким образом на каждой аварии Афанасьев зарабатывает около двух миллионов рублей (за все аварии примерно 130 миллионов). Зарабатывает, конечно, не один. Впрочем, это еще нужно доказать, ведь на суде "автоподставщик" всегда предъявляет доказательства, что всю полученную сумму направляет на ремонт дорогостоящего автомобиля.

Есть подозрения, что в связке с Афанасьевым "трудятся" и сотрудники ГИБДД, и работники адвокатской конторы "Канонъ", где числится 26-летний юрист, и судьи, которые всегда принимают решения в его пользу. К слову, большинство заседаний по делам "невезучего" водителя приходятся на Перовский районный суд Москвы.


Еще журналистам удалось выяснить, что один из коллег Афанасьева, 40-летний Сергей Скороходов, занимается продажей оригинальных запчастей от "Континенталя". Правда, в его ассортименте только крылья, капоты и бамперы, которые по удивительному стечению обстоятельств чаще всего страдают в авариях Афанасьева. При этом за запчастями потенциальному покупателю надо ехать по адресу, где зарегистрирована мать Евгения. Тоже, видимо, случайность.

Группа потерпевших насчитывает 27 юридических лиц и более 20 страховых компаний. В июле нынешнего года им отказали в возбуждении уголовного дело против злостного "мошенника", поскольку в действиях Афанасьева отсутствовал состав преступления.

Один из сотрудников страховой компании рассказал, что услышал на суде, как Афанасьев на вопрос судьи о частых авариях, ответил, что во всем виновата цыганка, которая навела на него порчу.

Журналисты РЕН-ТВ тоже провели собственное расследование:

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Метки: Москва   автоподставы   бентли   заявление   страховые компании   суд   
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730
tuka Час назад
Подождите, не понял, я типа должен пожалеть страховщиков??
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13k
Михалыч 8 минут назад
Даа. В своё время такого "решалу" отвезли бы тихо в лесок... Юрист фуев.
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5k
Кот 8 минут назад
Ситуация из разряда "в мире животных", это когда ни к кому из персонажей этой истории нет симпатии. Один наживается подлезая в слепую зону. Другие включают поворотник и со второго-третьего ряда прут наплевав на все абсолютно, типа рассосется. Между тем, специальное зеркало которое обозревает эту самую слепую зону стоит 1000р. Да и посторонний предмет находящийся в слепой зоне не является основанием мять его как консервную банку. Круговорот долбо2,72боев в природе короче: это как битва жабы с гадюкой.
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15k
Михаил Гривин 16 минут назад
С одной стороны - он совершенно точно на этом зарабатывает, как ни крути. А с другой - кто вам, дебилам, мешает съезжать с круга по правилам? Вы ж сами нарушаете! "Был в мертвой зоне" - это херня для школьников, вину с водилы она не снимает. Именно поэтому меня инструктора на грузовых (оба) учили не вылезать дальше правого ряда если нет необходимости объезда препятствия. Тут на видео газельки в среднем тулят - а потом про "слепую зону" рассказывают.

Да, и сказочки про "у него в ГИБДД связи и судьи знакомые" - фуфел галимый: на видео четко видно подряд несколько эпизодов, как газельки совершают одно и то же нарушение. Т.е. ему тупо не нужны никакие связи - он банально не виноват в ДТП. Как ты там ни крути - он не нарушал, газель - нарушила, даже если у него каждый день такие ДТП будут судье просто не к чему тут придраться.
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19k
иванов дмитрий Полчаса назад
думаю что таких .... со связями в гбдд и судах может много кататься по стране
что вы будете делать при дтп с ним ?
кричать - караул! беспридел ! ????
жаловаться в перовский суд ?
звонить путину на прямую линию в конце года ?
Тут системная проблема ((((
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1k
rr Полчаса назад
он почему то газелистов походу не любит, все аварии с ними)))
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6k
BenderRodriguez Полчаса назад
Страховая всегда поднимает суммы взносов после выплат. Так что мутно как-то.
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494
Andy BenderRodriguez 21 минуту назад
По сравнению с тем, что он получает на ремонт после каждой аварии, взносы это копейки
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1k
GoInDown Полчаса назад
Однажды может получится как с медведем, "сел в континенталь и сгорел."
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3k
Mowgley 39 минут назад
А номерок "352*** 799 полностью в студию можно?
Это так, между прочим, чтобы при встрече слегка притормозить и у..бать вправо старушку бентлю в зад до перестроения. Машина и КАСКО позволяют, а прибыль еще никому не мешала ))
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1k
Max 46 минут назад
Хорошая попытка, страховые компании, но мы вам не верим. Молодец. Этих гуандонов надо наказывать. Страховые - жадные ублюдочные твари, наживающиеся на простых людях.
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3k
Urlauber 47 минут назад
Он конечно ублюдок хитрожопый
Но скорее всего ему ничего не будет.
Обидно конечно, но из за таких как он и ростут цены на осаго
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2k
Sergius SPb 47 минут назад
А просто не страховать дебила нельзя?
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14k
Yorge 52 минуты назад
ну он же работает))) опасная работа, достойная зарплата)))
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209
Трям 54 минуты назад
Надеюсь посадят этого петуха на бутылку!
Но еще интересней - это увидеть здесь камменты всех все тех, кто его так защищал пару дней назад )))
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209
Трям Мистер Фикс Полчаса назад
Теперь я понимаю, почему во всех автобусах стекла изнутри замерзшие... это завистливые нищеброды-пешики из слюной забрызгали )))
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174
<name> 54 минуты назад
в толку: посидит в тюрьме, выйдет. И продолжит. Тут верхушку надо срезать
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43k
Элек Мек 56 минут назад
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505
Ямщик Час назад
Решало-ло-ло, блин!
Фантазии ноль.
Интересно чем закончится? Там ведь очень много людей замешано, в том числе судьи, полицейские, прочая администрация...
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27k
Добрый Час назад
"Все ДТП как на подбор: грузовик совершает съезд с кругового движения, а "Бентли" уходит в "мертвую зону" и случайно врезается в его борт."
Соблюдай правила съезда с кругового движения и поставь доп зеркала. И никак ушлых юристов... А то любимая фраза... Он был в мертвой зоне...
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5k
Tim_G Час назад
"Но идея всё равно хорошая" (с)
Клуб любителей мягкой... передницы

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43k
Элек Мек Час назад
П...ц заголовок,я думал рыжего повязали...
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923
Игорь Меншиков Час назад
Ну вот обломали, я хотел написать фото в студию!! , а вот оно гуано. Теперь буду знать не он один такой один
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