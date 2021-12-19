В ГИБДД заинтересовались соцсетями блогеров-нарушителей

689
2
1
За последние несколько лет количество автоблогеров существенно увеличилось. Ежедневно в погоне за популярностью создаётся масса контента. Люди идут на любой риск ради заветных лайков, стремятся привлечь к себе внимание всеми возможными методами. Пропагандируют опасное вождение, а то и вовсе отказ от соблюдения правил дорожного движения.
А потом в СМИ появляются новости, что очередной блогер сам разбился или спровоцировал аварию на дороге. И с каждым годом таких происшествий становиться всё больше. Но есть один существенный плюс, эти люди себя не скрывают и все свои правонарушения выставляют на всеобщее обозрение. Этим и решили воспользоваться сотрудники столичной Госавтоинспекции.
Госавтоинспекция Москвы просто подписалась на аккаунты таких горе-автомобилистов и ежедневно мониторит их контент на предмет нарушений ПДД. Об этом сообщил начальник столичной ГИБДД Александр Быков в эфире телеканала «Россия 24».
И такие подписки приносят пользу. Более 600 мер административного воздействия были применены в отношении 150 любителей опасной езды. А если учесть, что такие блогеры набирают просмотры в основном на таком контенте, то деваться им особо некуда. Либо платить бесконечные штрафы, либо вспоминать правила дорожного движения.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. ДТП с большегрузами на трассе «Амур»
- Колесо от грузовика устроило день жестянщика на Дмитровском шоссе
- Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве
- Последние минуты жизни отчаяного пешехода запечатлела камера наблюдения
- В Москве Bentley столкнулся с трамваем
30
Понравилось30
Новости партнёров