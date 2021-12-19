В ГИБДД заинтересовались соцсетями блогеров-нарушителей

За последние несколько лет количество автоблогеров существенно увеличилось. Ежедневно в погоне за популярностью создаётся масса контента. Люди идут на любой риск ради заветных лайков, стремятся привлечь к себе внимание всеми возможными методами. Пропагандируют опасное вождение, а то и вовсе отказ от соблюдения правил дорожного движения.

Госавтоинспекция Москвы просто подписалась на аккаунты таких горе-автомобилистов и ежедневно мониторит их контент на предмет нарушений ПДД. Об этом сообщил начальник столичной ГИБДД Александр Быков в эфире телеканала «Россия 24». 2021-12-19T10:34:47+03:00 Госавтоинспекция Москвы просто подписалась на аккаунты таких горе-автомобилистов и ежедневно мониторит их контент на предмет нарушений ПДД. Об этом сообщил начальник столичной ГИБДД Александр Быков в эфире телеканала «Россия 24».