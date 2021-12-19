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В ГИБДД заинтересовались соцсетями блогеров-нарушителей

В ГИБДД заинтересовались соцсетями блогеров-нарушителей (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 декабря 2021 10:34
Сообщество : Автомир
Метки: Москва   блогер   видео   дтп   пдд   
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За последние несколько лет количество автоблогеров существенно увеличилось. Ежедневно в погоне за популярностью создаётся масса контента. Люди идут на любой риск ради заветных лайков, стремятся привлечь к себе внимание всеми возможными методами. Пропагандируют опасное вождение, а то и вовсе отказ от соблюдения правил дорожного движения.

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Метки: Москва   блогер   видео   дтп   пдд   
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Parus59 36 минут назад
кто мешал раньше это сделать? Тупость?
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