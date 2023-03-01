Рэпер из московского лейбла Black Star избил прохожего и получил полтора года колонии

Сначала был условный срок, а когда подал на апелляцию - его заменили на общий режим.
Дело было летом 2022-го. Группа рэперов отдыхала в столичной бане - ребята крепко выпили, затем вышли на улицу и расшумелись. Мимо шла супружеская пара, она сделала замечание парням и попросила вести себя адекватнее.
В ответ один из них - Сергей Фроликов - начал «разборку». Друзья кинулись ему на помощь и завязалась драка.
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После неё супруги обратились в полицию и написали заявление. В нём выделили роль Фроликова (Derouse) - он в основном кричал:
И его друга Виталия Багдасарова (Aggre) - этот гражданин уже распустил руки.
Когда парни протрезвели, кинулись мириться с пострадавшими и выплатили компенсацию, поэтому Багдасарову дали 1,5 года условно. А его товарищ, который и устроил конфликт, вообще избежал наказания.
Рэперам такой приговор показался слишком жёстким и они подали на апелляцию. И тут уже вмешалась прокуратура и потребовала ужесточить наказание. И вместо условного срока, Виталий Багдасаров (Aggre) уехал в колонию общего режима на те же 1,5 года.
Рэп-баттл не получился.
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- ну, очень просто, в америке они друг дружку периодически отстреливают...
А иначе он не репер а такое себе недоразумение