Рэпер из московского лейбла Black Star избил прохожего и получил полтора года колонии

Дело было летом 2022-го. Группа рэперов отдыхала в столичной бане - ребята крепко выпили, затем вышли на улицу и расшумелись. Мимо шла супружеская пара, она сделала замечание парням и попросила вести себя адекватнее.

В ответ один из них - Сергей Фроликов - начал «разборку». Друзья кинулись ему на помощь и завязалась драка.