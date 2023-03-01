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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7307 постов • 857 подписчиков подписаться
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Рэпер из московского лейбла Black Star избил прохожего и получил полтора года колонии

Рэпер из московского лейбла Black Star избил прохожего и получил полтора года колонии

Автор:
01 марта 2023 15:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Москва   баня   заявление   колония   лрака   приговор   рэперы   супруги   условный срок   
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Сначала был условный срок, а когда подал на апелляцию - его заменили на общий режим.

Дело было летом 2022-го. Группа рэперов отдыхала в столичной бане - ребята крепко выпили, затем вышли на улицу и расшумелись. Мимо шла супружеская пара, она сделала замечание парням и попросила вести себя адекватнее.

В ответ один из них - Сергей Фроликов - начал «разборку». Друзья кинулись ему на помощь и завязалась драка.

После неё супруги обратились в полицию и написали заявление. В нём выделили роль Фроликова (Derouse) - он в основном кричал:

И его друга Виталия Багдасарова (Aggre) - этот гражданин уже распустил руки.

Когда парни протрезвели, кинулись мириться с пострадавшими и выплатили компенсацию, поэтому Багдасарову дали 1,5 года условно. А его товарищ, который и устроил конфликт, вообще избежал наказания.

Рэперам такой приговор показался слишком жёстким и они подали на апелляцию. И тут уже вмешалась прокуратура и потребовала ужесточить наказание. И вместо условного срока, Виталий Багдасаров (Aggre) уехал в колонию общего режима на те же 1,5 года.

Рэп-баттл не получился.

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Метки: Москва   баня   заявление   колония   лрака   приговор   рэперы   супруги   условный срок   
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21  комментарий
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10k
Zемляк Час назад
Армия ублюдков растет и процветает, а все потому, что учитель на ранних стадиях ублюдства, даже подзатыльник не может выписать пи..дёнышу.
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15k
эмосурикат прямоползающий 4 минуты назад
а почему не на фронт?
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8k
shimpansky 12 минут назад
на шансон перешел
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28k
Ваня 15 минут назад
- в чем отличие американского рэпа от нашего?..
- ну, очень просто, в америке они друг дружку периодически отстреливают...
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6k
Психологическая поддержка 18 минут назад
Одного только не понимаю, улица - единственное место, где можно побегать, покричать. Х*ли какие то замечания делать? Мне где [мат], орать тогда, домой к ним прийти?
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17k
Александр 24 минуты назад
Каждый тру репер должен отсидеть, традиция такая из пендосии.
А иначе он не репер а такое себе недоразумение
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1k
lafonten Полчаса назад
Реп-это кал...
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95
Серж Полчаса назад
Маловато этой падали.
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12k
кот базилий 39 минут назад
Всегда чурбаны мелькают, я рад что посадили скота.
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−22
русский шильдик 46 минут назад
путен отмажет
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5k
Владимир 48 минут назад
ни чего не понятно,они спровоцировали драку,они набили лица другим,дали условку,они подали на апеляцию.а они что хотели,премию получить?
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4k
Трям 58 минут назад
Ждем реп-шансон )))
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1
Александр Час назад
а Фроликов всё так же избежал наказания? хороший дружок-провокатор..
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2k
Lena Час назад
Белые русские рэперы из "лейбла Black Star" - уже смешно. А концовка рассказа так вообще ржака!!!
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14k
Kucher Час назад
Вот теперь он станет настоящим рэпером. А если ещё и пару шрамов от ножевых или огнестрельных получит, то точно настоящим. А пока срок не оттянул - подделка он был, а не репер, домашний чихуахуа, пытающийся из себя дворового пса строить.
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15k
Совранский Час назад
Были рэп теоретики - станут рэп практики
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2k
Lexx 2 часа назад
Ёу!
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2k
Smarter 2 часа назад
"RAP - кал"©
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August

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