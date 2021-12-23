Эпический финал «шашек» на дороге с полетом в кювет на Ленинградском шоссе

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Появилось видео момента ДТП произошедшего осенью этого года в Зеленограде. Лихач на Subaru Forester при перестроении на большой скорости совершил столкновение с попутным Renault Duster, а затем перелетел через отбойник и улетел в кювет.
ДТП произошло рядом с развязкой на 37-м километре Ленинградского шоссе.
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