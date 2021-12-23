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Эпический финал «шашек» на дороге с полетом в кювет на Ленинградском шоссе

Эпический финал «шашек» на дороге с полетом в кювет на Ленинградском шоссе (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 декабря 2021 13:34
Сообщество : Аварии
Метки: Subaru   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
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Появилось видео момента ДТП произошедшего осенью этого года в Зеленограде. Лихач на Subaru Forester при перестроении на большой скорости совершил столкновение с попутным Renault Duster, а затем перелетел через отбойник и улетел в кювет.

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Метки: Subaru   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
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13  комментариев
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154
Трям 57 минут назад
Сдох хоть? Или откачали?
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15k
ВОВЧЕГ 9 минут назад
Хорошо, что люди почти не пострадали, а этот идиот выпилился и куй с ним.
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82
Romen 10 минут назад
Так торопится можно только по двум причинам, либо в туалет по большому, либо на прямую линию В.В.
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38k
Лесли 🥰 10 минут назад
Ну хоть забор не сломал!)
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345
Sergio 18 минут назад
сказочно ушел
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33
Максим Мазуров 22 минуты назад
Жаль что до таких вот доходит понимание, чаще всего за счет других
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777
liveevil 24 минуты назад
И поделом ему. Молодец, что самовыпилился.
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27k
lem02 24 минуты назад
Более спокойных дорожных условий и представить трудно.
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976
Rool Полчаса назад
главное до Зеленограда в итоге добрался...хорошо бы лоботомию ;)
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10k
booz223 Полчаса назад
Столб жалко
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14k
Совранский 54 минуты назад
Главное люди не пострадали! На оленя пофиг!
(Обычных оленей прошу не обижаться, речь не о них)!
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10k
myymoo 54 минуты назад
Низко полетел, видать к дождю.
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−19
На хер ЗАПАД! 55 минут назад
Жаль тачку
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