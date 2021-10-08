Мамкин гонщик: молодой лихач устроил серьезное ДТП с пострадавшими и скрылся с места ДТП

Полицейским парень заявил, что испугался, осознав, что натворил. Также выяснилось, что для юноши подобные «игры» на дороге давно не в новинку: - Инспекторы установили, что всего за полгода водительского стажа молодой человек уже 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, большая часть из которых превышение скорости, - сообщают в пресс-службе ГИБДД Красноярска.

2021-10-08T15:08:54+03:00