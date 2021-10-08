FISHKINET
Сообщество Аварии 4856 постов • 474 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Мамкин гонщик: молодой лихач устроил серьезное ДТП с пострадавшими и скрылся с места ДТП

Мамкин гонщик: молодой лихач устроил серьезное ДТП с пострадавшими и скрылся с места ДТП (4 фото + 2 видео)

Автор:
08 октября 2021 15:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   молодой водитель   скрылся с места дтп   
893
4
2
В Красноярске на улице Семафорной столкнулись четыре автомобиля. Виновником аварии стал 18-летний водитель, он, играя в «шашки», вытолкнул попутную "Мазду" на встречную полосу, а затем скрылся с места ДТП.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   молодой водитель   скрылся с места дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Mowgley 2 часа назад
"Ему грозит лишение прав на 1,5 года или арест на 15 суток."

Ему грозит уголовка за ДТП с пострадавшими. И, желательно, срок по максимуму этому уроду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
22k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Всего за пол года стажа натворить столько делов... Его пожизненно прав надо лишить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Заряд бодрости 37 минут назад
Почему ему только грозит??? Обязаны закрыть, а потом уже рассматривать дело этого [мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Опиум для народа 48 минут назад
-"Ему грозит лишение прав на 1,5 года или арест на 15 суток."-
-ИЛИ , бл"дь? За такое лишать прав навсегда,как и при вождении в пьяном виде. Итак дох"я тупых водятлов развелось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Vazari Час назад
У меня прямо сейчас под офисом, молодой дегенерат развлекается. С перегазовками вылетает на дорогу. Делает круг по району, с пробуксовками, "дрифтом", и снова залетает на парковку. Создает аварийные ситуации. При этом в машине орет говномузыка, то ли на таджикском, то ли на узбекском. Я сортах говна не разбираюсь. Да и сам он из тех мест.
Реально, вот что сделать? В ДПС позвонить? И что сказать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
90
Мы Ул Vazari 56 минут назад
Ну тогда молча наблюдай из окошка дальше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
Сигизмунд Лазаревич Vazari 53 минуты назад
зачем звонить в дпс? пиши здесь, может кто из сотрудников увидит ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Караганда Час назад
Также выяснилось, что для юноши подобные «игры» на дороге давно не в новинку:
Меня удивляет бездейсвие соответствующих служб(они есть и даж там зарплату платят) -тут,не в новинку,там-700 штрафов неоплаченых и всем похрен.всё выясняется,когда ДТП случается.статистика есть,компы есть-наверное желания работать нет и закон не доконца проработан-депутаты более серьёзными делами заняты им не до уменьшения жертв ДТП.Обязательное ТО транспортного средсва отменить-это можно и катайтесь на развалинах ,а случится ДТП со смертельным исходом-водителя накажут,за то что автомобиль эксплуатировать было нельзя.вот только не придумают,как воскресить пострадавших.Хотя может это и цель-многовато нас на планете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Angelpro Час назад
за подобные грубые нарушения, притом что уже не в первый раз надо лишать пожизненно, пока более печальные последствия не совершил.
Мудак одним словом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Alex 2 часа назад
Расстрелять дебила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео) Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео) Пожилой «гонщик» на Audi из Хорватии устроил массовое ДТП: пешеходы чудом не пострадали Пожилой «гонщик» на Audi из Хорватии устроил массовое ДТП: пешеходы чудом не пострадали Авария дня. Водитель на «Приоре» устроил массовое ДТП Авария дня. Водитель на «Приоре» устроил массовое ДТП Во Владимире гонщик на «Жигулях» завалил на бок «УАЗик» Во Владимире гонщик на «Жигулях» завалил на бок «УАЗик» Авария дня. В Мурманской области водитель протаранил пару УАЗов и сбежал Авария дня. В Мурманской области водитель протаранил пару УАЗов и сбежал В Дагестане «Лада Приора» сгорела в результате ДТП В Дагестане «Лада Приора» сгорела в результате ДТП
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1809100



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Из чего сделаны рубиновые кремлевские звезды
3
60
Из чего сделаны рубиновые кремлевские звезды
В Приморье члены ОПГ перекрывали дорогу и вымогали деньги у дальнобойщиков
1
109
В Приморье члены ОПГ перекрывали дорогу и вымогали деньги у дальнобойщиков
Набирающие популярность в сообществах
Российский изобретатель предложил «Самолет-поезд», способный развить скорость 700 км/ч
0
32
Российский изобретатель предложил «Самолет-поезд», способный развить скорость 700 км/ч
Девять интересных книг про экологию
0
1
Девять интересных книг про экологию
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео)
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#автомобили#аварии#СССР#история#природа#в мире#gif
#Юмор#факты#новости#дтп#ynews#авто аварии#Россия#книги#фотографии#авария дня
#подборка#прикол#интересное#автомир#кино#Разное#картинки#люди#книга#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться