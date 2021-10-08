Мамкин гонщик: молодой лихач устроил серьезное ДТП с пострадавшими и скрылся с места ДТП

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В Красноярске на улице Семафорной столкнулись четыре автомобиля. Виновником аварии стал 18-летний водитель, он, играя в «шашки», вытолкнул попутную "Мазду" на встречную полосу, а затем скрылся с места ДТП.
Пострадали 4 человека, в том числе двое детей.
Полицейские установили личность водителя, устроившего массовое ДТП с пострадавшими. Виновником аварии стал 18-летний молодой человек.
Полицейским парень заявил, что испугался, осознав, что натворил. Также выяснилось, что для юноши подобные «игры» на дороге давно не в новинку:
- Инспекторы установили, что всего за полгода водительского стажа молодой человек уже 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, большая часть из которых превышение скорости, - сообщают в пресс-службе ГИБДД Красноярска.
- Инспекторы установили, что всего за полгода водительского стажа молодой человек уже 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, большая часть из которых превышение скорости, - сообщают в пресс-службе ГИБДД Красноярска.
В отношении 18-летнего лихача составили административный протокол за оставление места ДТП. Ему грозит лишение прав на 1,5 года или арест на 15 суток.
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Ему грозит уголовка за ДТП с пострадавшими. И, желательно, срок по максимуму этому уроду.
-ИЛИ , бл"дь? За такое лишать прав навсегда,как и при вождении в пьяном виде. Итак дох"я тупых водятлов развелось.
Реально, вот что сделать? В ДПС позвонить? И что сказать?
Меня удивляет бездейсвие соответствующих служб(они есть и даж там зарплату платят) -тут,не в новинку,там-700 штрафов неоплаченых и всем похрен.всё выясняется,когда ДТП случается.статистика есть,компы есть-наверное желания работать нет и закон не доконца проработан-депутаты более серьёзными делами заняты им не до уменьшения жертв ДТП.Обязательное ТО транспортного средсва отменить-это можно и катайтесь на развалинах ,а случится ДТП со смертельным исходом-водителя накажут,за то что автомобиль эксплуатировать было нельзя.вот только не придумают,как воскресить пострадавших.Хотя может это и цель-многовато нас на планете.
Приехал я на ТО. посмотрели проверили, фары подрегулировал, опять посмотрели. Все нормально, не дымит, рулится. тормозит - все зашибись. При выезде из ворот СТО, перед машиной дорогу стал перебегать несознательный перебегун, я на тормоз нажал, тормозной шланг лопнул и я на него наехал. И кто будет нести ответственность? Три метра назад машина прошла ГТО в полном соответствии с правилами прохождения.
Мудак одним словом.