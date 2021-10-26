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Авария дня. Лихач на «Фокусе» устроил ДТП в Воронеже

Авария дня. Лихач на «Фокусе» устроил ДТП в Воронеже (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 11:41
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   
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На улице Южно-Моравской 19-летний лихач на Ford Focus столкнулся с попутным автобусом ПАЗ и встречной Niva Travel. Пострадали четыре человека.
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"В аварии пострадала женщина(пассажирка Niva Travel), которая в данное время находится в больнице и водитель (Niva Travel), с ними в машине были двое детей, с ними всё хорошо(отделались небольшими синяками и испугом!). В другой машине, которая является виновником аварии, находились молодые парень и девушка. Молодой парень из машины Ford Focus ехал с бешеной скоростью и даже не притормозил, когда увидел маршрутное транспортное средство впереди себя, он влетел сначала в маршрутное ТС, а затем и в машину моих родных (Niva Travel). Так вот, к чему я это пишу? Всё просто потому, что читая многие комментарии в разных постах по поводу этой аварии, я и мои родные в шоке, так как многие люди жалеют Ford Focus и людей, находившихся в нем. Люди, очнитесь, есть видео с места аварии(оно прикреплено ниже), где очень хорошо видно кто виноват!!!!!! Посмотрите внимательней! Почему за необдуманные действия должны страдать другие люди? Благодаря водителю машины Ford Focus моя семья надолго запомнит вчерашний день, а моя бабушка и мой дедушка теперь должны лечиться, восстанавливаться и терпеть боль из-за таких необдуманных и глупых действий молодых людей."

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   
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6  комментариев
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doktor0432 3 часа назад
ФОКУС не удался)
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944
Руслан 3 минуты назад
Отсутствие мозгов 19-летний высерок компенсировал удалью молодецкой перед подругой
Ну теперь, надеюсь, такого желания у него поубавится надолго. Хорошо, что никто не погиб.
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7k
Tamdima 2 часа назад
Фокусник, однако!
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8k
кот базилий 2 часа назад
Что там в дурной башке?, понты перед девочкой?
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23k
Павел Плеханов 3 часа назад
Слона то я и не приметил.
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