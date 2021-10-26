"В аварии пострадала женщина(пассажирка Niva Travel), которая в данное время находится в больнице и водитель (Niva Travel), с ними в машине были двое детей, с ними всё хорошо(отделались небольшими синяками и испугом!). В другой машине, которая является виновником аварии, находились молодые парень и девушка. Молодой парень из машины Ford Focus ехал с бешеной скоростью и даже не притормозил, когда увидел маршрутное транспортное средство впереди себя, он влетел сначала в маршрутное ТС, а затем и в машину моих родных (Niva Travel). Так вот, к чему я это пишу? Всё просто потому, что читая многие комментарии в разных постах по поводу этой аварии, я и мои родные в шоке, так как многие люди жалеют Ford Focus и людей, находившихся в нем. Люди, очнитесь, есть видео с места аварии(оно прикреплено ниже), где очень хорошо видно кто виноват!!!!!! Посмотрите внимательней! Почему за необдуманные действия должны страдать другие люди? Благодаря водителю машины Ford Focus моя семья надолго запомнит вчерашний день, а моя бабушка и мой дедушка теперь должны лечиться, восстанавливаться и терпеть боль из-за таких необдуманных и глупых действий молодых людей."