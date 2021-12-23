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Автомобилистка столкнулась с бетономешалкой в Тюмени

Автомобилистка столкнулась с бетономешалкой в Тюмени (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 12:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   занос   
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На Объездной в Тюмени женщина за рулем красного хэтчбека вылетела с выезда на встречную полосу и столкнулась с автобетоносмесителем КамАЗ.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   занос   
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8  комментариев
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5k
Борис Карабанов 3 часа назад
Заболталась немного по телефону. С кем не бывает?
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Valiko Полчаса назад
забетонировать там же во избежание рецидивов
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15k
ВОВЧЕГ Час назад
Как это, так это?
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67k
Нанук Паналык Час назад
Повезло что не под бампер попала!
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1k
Dmitry Tarasov Час назад
Дешево отделалась.
АБС не работает. Дама даванула на тормоз и полетела юзом. Можно крутить, можно не крутить. Колёса заблокированы - летим как карта ляжет.
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5k
Элвис Час назад
Уверенно шла!!! Недостаток опыта.
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1k
Anton Chigurh Час назад
хорошо вошла
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4k
Leonid 3 часа назад
Ей надо было налево довернуть и газку чуток
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