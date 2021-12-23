Автомобилистка столкнулась с бетономешалкой в Тюмени

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На Объездной в Тюмени женщина за рулем красного хэтчбека вылетела с выезда на встречную полосу и столкнулась с автобетоносмесителем КамАЗ.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп женщина за рулем занос
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