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Авария дня. Страшное ДТП с шестью жертвами в Челябинской области

Авария дня. Страшное ДТП с шестью жертвами в Челябинской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 11:27
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   смертельное дтп   
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На трассе в Саткинском районе женщина за рулем Mitsubishi Lancer вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Лада Калина». Погибли шестеро и один человек пострадал.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   смертельное дтп   
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Павел Час назад
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Johnny

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