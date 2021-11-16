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На трассе в Саткинском районе женщина за рулем Mitsubishi Lancer вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Лада Калина». Погибли шестеро и один человек пострадал.
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Видео опубликовано Управлением ГИБДД по Челябинской области
Во встречной «Калине» ехали молодожены с родственниками. 26-летний водитель его 22-летняя супруга погибли. На заднем сиденье ехали тетя и дядя жениха вместе с 20-летней дочерью, она единственная выжила в аварии и сейчас находится в больнице.
Дмитрий и София Козыревы зарегистрировали брак в загсе Советского района Челябинска и ехали к родителям невесты праздновать свадьбу.
Дмитрий и София Козыревы зарегистрировали брак в загсе Советского района Челябинска и ехали к родителям невесты праздновать свадьбу.
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