Во встречной «Калине» ехали молодожены с родственниками. 26-летний водитель его 22-летняя супруга погибли. На заднем сиденье ехали тетя и дядя жениха вместе с 20-летней дочерью, она единственная выжила в аварии и сейчас находится в больнице. Дмитрий и София Козыревы зарегистрировали брак в загсе Советского района Челябинска и ехали к родителям невесты праздновать свадьбу.

2021-11-16T11:27:50+03:00