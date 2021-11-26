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Авария дня. Пассажиры автобуса получили травмы в ДТП, которое произошло в Ленобласти

Авария дня. Пассажиры автобуса получили травмы в ДТП, которое произошло в Ленобласти (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2021 10:27
Сообщество : Аварии
Метки: Land Cruiser   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
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В Лужском районе Ленинградской области 65-летняя женщина, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, не справилась с управлением и столкнулась со встречным автобусом ПАЗ.
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Метки: Land Cruiser   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
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12k
Анатолий Соколов 2 часа назад
а новый Пазик крепче Прадика оказался ...
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8k
arhshed Час назад
Заголовок огонь. Воображение так и достраивает его до чего-нибудь типа: "Под Саратовом пассажиры автобуса получили травмы в ДТП, которое произошло в Ленобласти". И зачитывает голосом Прокопенко с рен тв.
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