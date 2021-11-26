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В Лужском районе Ленинградской области 65-летняя женщина, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, не справилась с управлением и столкнулась со встречным автобусом ПАЗ.
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В момент ДТП внутри автобуса находилось 15 пассажиров и водитель. Девять из них получили травмы, двое были госпитализированы с переломами.
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