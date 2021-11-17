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Контраварийное вождение: обучение на собственном опыте

Контраварийное вождение: обучение на собственном опыте (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 12:52
Сообщество : Аварии
Метки: Citroen   аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   занос   кювет   
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На заснеженной трассе близ города Озёрска водитель Citroen Berlingo не справился с управлением в повороте.

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Метки: Citroen   аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   занос   кювет   
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1  комментарий
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Максим 59 минут назад
Как человек попадавший в подобную ситуацию, могу сказать, что лучший способ избежать соблюдение скоростного режима.
Тише едешь дальше будешь.
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Johnny

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