Контраварийное вождение: обучение на собственном опыте

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На заснеженной трассе близ города Озёрска водитель Citroen Berlingo не справился с управлением в повороте.
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