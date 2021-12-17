Теперь уже можно не торопиться: два ДТП подряд с участием BMW в Волжском

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На кольце площади Свердлова водитель черного BMW сначала задел автомобиль серебристого цвета, а затем хотел остановиться и попал в еще одно ДТП с внедорожником.
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