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Теперь уже можно не торопиться: два ДТП подряд с участием BMW в Волжском

Теперь уже можно не торопиться: два ДТП подряд с участием BMW в Волжском (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 11:39
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   подрезал   
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На кольце площади Свердлова водитель черного BMW сначала задел автомобиль серебристого цвета, а затем хотел остановиться и попал в еще одно ДТП с внедорожником.

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   подрезал   
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4k
Петр 2 часа назад
БМВ головного мозга.
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Владимир Полчаса назад
Конченый.
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EvilHomer 48 минут назад
Думал его пропустят, не захотят связываться, по делам пид@расу.
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Хансон Абадир Час назад
идиот
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