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В Дагестане «Лада Приора» сгорела в результате ДТП

В Дагестане «Лада Приора» сгорела в результате ДТП (2 фото + 2 видео)

Автор:
25 июня 2021 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   скрылся с места дтп   
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В районе села Нижний Джалган водитель Kia Rio подрезал Mitsubishi Lancer после чего скрылся с места ДТП. Водитель Mitsubishi, пытаясь избежать столкновения, задел встречную Lada Priora.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   скрылся с места дтп   
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4  комментария
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13k
Совранский 2 часа назад
Вот прям обидно - у "двоих" "геморой", а виновник не задет(((
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21k
Inter 3 минуты назад
НАДО БЫЛО В БОЧИНУ ВЫЕЗЖАВШЕМУ РУБИТЬ!! ХОРОШО,ЧТО НА ВСТРЕЧКЕ ФУРЫ НЕ БЫЛО!!
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34k
Олег 2 часа назад
АбЫдна, да! Тормоза придумали трусы! И бить нужно в своем ряду, а не крутить рулем как ушами ишака
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ещё сильнее занизилась.
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