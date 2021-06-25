В Дагестане «Лада Приора» сгорела в результате ДТП

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В районе села Нижний Джалган водитель Kia Rio подрезал Mitsubishi Lancer после чего скрылся с места ДТП. Водитель Mitsubishi, пытаясь избежать столкновения, задел встречную Lada Priora.
Момент столкновения
В результате столкновения Lada Priora сгорела
Авторский пост
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