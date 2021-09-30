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В Минске малолитражка врезалась в бордюр и перевернулась на крышу

В Минске малолитражка врезалась в бордюр и перевернулась на крышу (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2021 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   автомобиль перевернулся   видео   дтп   перевернулся   подрезал   
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На проспекте Рокоссовского водитель автомобиля Volkswagen подрезал малолитражку Toyota iQ. В результате последняя наехала на бордюр и перевернулась.

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Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   автомобиль перевернулся   видео   дтп   перевернулся   подрезал   
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1k
Mowgley 3 часа назад
Ключевое слово в этом посте - iq
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36k
Лесли 🥰 49 минут назад
Как жук))))
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37k
Олег Час назад
шкатулка на колёсах
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Johnny

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