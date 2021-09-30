В Минске малолитражка врезалась в бордюр и перевернулась на крышу

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На проспекте Рокоссовского водитель автомобиля Volkswagen подрезал малолитражку Toyota iQ. В результате последняя наехала на бордюр и перевернулась.
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