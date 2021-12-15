Кошмар Греты Тунберг: первая в мире Tesla Model S с бензиновым двигателем V8

Впервые уникальную «Теслу» показали в ноябре на тюнинг-выставке SEMA. Затем разработчики отправились на машине в автопробег по США, после которого первая в мире бензиновая Model S прошла техобслуживание у официального дилера Chevrolet. В новом же видео разработчики подробно рассказали, с какими сложностями им пришлось столкнуться, чтобы сделать автомобиль полностью пригодным для эксплуатации в повседневной жизни.