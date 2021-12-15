Кошмар Греты Тунберг: первая в мире Tesla Model S с бензиновым двигателем V8

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У электромобилей много преимуществ, но есть и недостатки. Например, такие автомобили не имеют отличного звучания выхлопа. Вот почему ребята с YouTube-канала Rich Rebuilds решил превратить Tesla Model S в седан с двигателем внутреннего сгорания. Под капотом этой Tesla скрывается V8 от Chevrolet Camaro!
Авторы YouTube-канала Rich Rebuilds опубликовали видеоролик, в котором показали процесс установки в Tesla Model S 6,2-литрового бензинового двигателя V8 от Chevrolet Camaro. В результате длительных модификаций, которые заняли почти год, энтузиастам удалось построить первую в мире «Теслу», работающую на традиционном топливе. Причем внешне доработанный автомобиль ничем не отличается от обычного электрокара.
Создать первую в мире Tesla, работающую на ДВС, энтузиасты решили в декабре 2020 года. В качестве альтернативы электрической силовой установке специалисты выбрали бензиновый V8 от Chevrolet Camaro, отдача которого составляет 426 лошадиных сил.
Кроме того, блогеры установили механическую трансмиссию, бензобак, а также пневматическую подвеску и облегченные колесные диски. Чтобы модифицированный автомобиль не отличался от электрических собратьев, инженеры замаскировали выхлопную систему.
Впервые уникальную «Теслу» показали в ноябре на тюнинг-выставке SEMA. Затем разработчики отправились на машине в автопробег по США, после которого первая в мире бензиновая Model S прошла техобслуживание у официального дилера Chevrolet. В новом же видео разработчики подробно рассказали, с какими сложностями им пришлось столкнуться, чтобы сделать автомобиль полностью пригодным для эксплуатации в повседневной жизни.
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Мы поставили в электробус дополнительный генератор (он, правда, работает на дизельном топливе). Боясь, что может не хватить заряда, мы поставили генератор, чтобы было достаточно энергии на отопление. Но по тем расчетам, которые есть сейчас, возможно, это не потребуется, и в следующих партиях мы, может быть, исключим эту отопительную систему. Это сделано сугубо для того, чтобы попробовать сделать электробус более надежным