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Кошмар Греты Тунберг: первая в мире Tesla Model S с бензиновым двигателем V8

Кошмар Греты Тунберг: первая в мире Tesla Model S с бензиновым двигателем V8 (7 фото + 2 видео)

Автор:
15 декабря 2021 14:23
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Tesla Model S   авто   автомир   автомобили   видео   двигатель   свап   
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У электромобилей много преимуществ, но есть и недостатки. Например, такие автомобили не имеют отличного звучания выхлопа. Вот почему ребята с YouTube-канала Rich Rebuilds решил превратить Tesla Model S в седан с двигателем внутреннего сгорания. Под капотом этой Tesla скрывается V8 от Chevrolet Camaro!

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Метки: Tesla   Tesla Model S   авто   автомир   автомобили   видео   двигатель   свап   
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сеньор Леонсио 3 часа назад
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a_komolow 2 часа назад
Не такая уж она и "зелёная" эта энергетика
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Nyash 3 часа назад
ну ничего нового. По Москве уже давно ездят "экологически чистые" электробусы у которых сзади установлен дизель генератор для обогрева салона. так как электрической энергии не хватает на обогрев.
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8k
Злокрыс 3 часа назад
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