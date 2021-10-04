Электрокар Tesla Model S сгорел прямо на парковке сервисного центра

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Tesla Model S могла полностью превратиться в пепел, но своевременное вмешательство пожарных предотвратило полное возгорание электромобиля.
Электрокар Tesla Model S P100D загорелся на парковке сервисного центра одного из городов американского штата Джорджия. Фотографии пожара опубликованы на официальной странице городской администрации в Facebook. Предполагается, что причиной возгорания стал аккумулятор.
Вывод об аккумуляторе как источнике возгорания сделан на основе характера повреждений: больше всего от огня пострадали кузовные панели в районе средних стоек кузова и со стороны водителя. Кроме того, на одном из фото можно увидеть, как пламя вырывается из-под днища электрокара.
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Официальных данных о причине пожара, как и реакции компании Tesla на инцидент, пока нет. В пожаре пострадала только сама Model S, благодаря оперативным действиям пожарной команды пламя не затронуло соседние автомобили. Тем не менее, судя по фотографиям, восстановить Model S вряд ли получится.
Как отмечается в сообщении администрации, пожарным пришлось «мыслить нестандартно» при тушении электромобиля. В частности, они были вынуждены установить одну из сторон Model S на деревянные подпорки, чтобы облегчить доступ к днищу, где расположены аккумуляторы.
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