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Электрокар Tesla Model S сгорел прямо на парковке сервисного центра

Электрокар Tesla Model S сгорел прямо на парковке сервисного центра (7 фото)

Автор:
04 октября 2021 09:05
Сообщество : Автомир
Метки: Model S   Tesla   Tesla Model S   авто   автомир   автомобили   пожар   электромобиль   
739
7
Tesla Model S могла полностью превратиться в пепел, но своевременное вмешательство пожарных предотвратило полное возгорание электромобиля.
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Метки: Model S   Tesla   Tesla Model S   авто   автомир   автомобили   пожар   электромобиль   
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5  комментариев
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45k
zloykoyot 3 часа назад
"предотвратило полное возгорание электромобиля" Для Теслы и того что было вполне достаточно для отправки на помойку.
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739
Kruma Полчаса назад
Газовые авто перестали взрываться, а бензиновые гореть. Как только новость про электро кары так капец. давайте снова на лошадей пересядем, хотя нет они же лягаются :))
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12k
Вася Час назад
вроде литивые аккумы хрен потушишь обычными средствами, только песком засыпать или ? если цепная реакция началась, беги подальше.. хотя, может тесла там что и придумала..

Ссылка www.youtube.com
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1k
Mowgley Час назад
Несмотря на "предотвращение полного сгорания", Тесле п@здец.
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