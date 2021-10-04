Электрокар Tesla Model S сгорел прямо на парковке сервисного центра

Вывод об аккумуляторе как источнике возгорания сделан на основе характера повреждений: больше всего от огня пострадали кузовные панели в районе средних стоек кузова и со стороны водителя. Кроме того, на одном из фото можно увидеть, как пламя вырывается из-под днища электрокара.